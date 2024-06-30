HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Mahir hoca cinayetindeki sır perdesi gizemini koruyor! 11 kişi adliyede: 'Hayalet' her yerde aranıyor

Mahir hoca cinayetindeki sır perdesi gizemini koruyor! 11 kişi adliyede: 'Hayalet' her yerde aranıyor

30.06.2024 10:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de aracında öldürülen bir lisede görevli müdür yardımcısı Mahir Çoğaç’ın ölümüne ilişkin soruşturmada 11 kişi gözaltına alındı. Korkunç olayın ardındaki gizemini korumaya devam ediyor. Son olarak merhum müdür yardımcısı Mahir Çoğaç'ın 'hayalet' lakaplı kardeşi Y. Çoğaç'ın Bayğaralar isimli suç örgütünün liderini Adana'da öldürdüğü ortaya çıktı. Müdür yardımcısı Mahir Çoğaç'ın cinayetindeki oklar artık Bayğaralar organize suç örgütünde...

Mahir hoca cinayetindeki sır perdesi gizemini koruyor! 11 kişi adliyede: 'Hayalet' her yerde aranıyor

Olay, 26 Haziran Çarşamba günü saat 09.00 sıralarında Çayırova Mahallesi’ndeki Fatih Caddesi’nde meydana geldi. Evinden çıkan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç, bindiği otomobilinde emniyet kemerini taktığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Otomobilin yanına yaklaşan zanlı, tabanca ile Çoğaç’ı başından vurdu. Kanlar içinde kalan Çoğaç yaşamını yitirdi, zanlı ise olay yerinden koşarak uzaklaştı.

AW235192_07

KATİL YAKALANDI

Olaya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri, katilin ve olaya karıştığı düşünülen şüphelilerin peşine düştü.

Çoğaç’ı vuran şüphelinin 17 yaşındaki D.G. olduğu tespit edildi.

Polis, D.G’nin de aralarında bulunduğu 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

AW235192_09

Şüphelilerin Kocaeli, İstanbul ve Adana’da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüpheliler D.G. (17), B.G. (20), O.D. (18), H.Z. (22), E.K. (32), M.Ç. (27), L.A. (44), M.Ö. (24), A.H. (53), E.B. (39) ve T.Ö. (33), emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AW235192_02

CİNAYETTE BAYĞARALAR İZİ

Bayğaralar isimli organize suç örgütünün 4 yıl önceki lideri Bedirhan Bayğara’nın 2020’de Adana’da bir kafede kız arkadaşıyla oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdiği, Bayğara’yı vurduğu iddia edilen kişinin ise Mahir Çoğaç’ın kardeşi Y. Çoğaç olduğu bildirildi.

Mahir Çoğaç cinayetinin, Bedirhan Bayğara’nın öldürülmesiyle bağlantılı olduğu, olayın kan davası uğruna gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

POLİS “HAYALET”İ ARIYOR

“Hayalet” lakaplı Y. Çoğaç’ın ise olayın ardından yakalanamadığı iddia edildi.

İntikam almak isteyen Bayğaraların, Çoğaç ailesinden kimseye ulaşamadıkları için öğretmen Mahir Çoğaç’a pusu kurdukları iddia edildi.

AW235192_04

ÇETEDEN KAÇIP ÖĞRETMEN OLDU

Mersin Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 2000’de mezun olan, 2006’dan bu yana da Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi’nde görev yapan Çoğaç’ın çevresi, meslektaşları ve öğrencileri tarafından sevilen ve saygı gören biri olduğu, hiçbir suça karışmayarak kendisine ve ailesine Kocaeli’de yaşam kurduğu öğrenildi.

Suçsuz yere pusu kurularak öldürülen Mahir Çoğaç’tan geriye ise gözü yaşlı çocukları ve eşi kaldı.

(NTV)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evinin salonunda başından vurulmuştu! 5 yaşındaki oğlu öldürmüşEvinin salonunda başından vurulmuştu! 5 yaşındaki oğlu öldürmüş
AK Parti kulislerinden sızdı! "Revizyon Kabine öncesinde"AK Parti kulislerinden sızdı! "Revizyon Kabine öncesinde"
O ülke Türk gencinin yaptıklarını konuşuyor! Eski sevgilisine öfke ve kıskançlık krizi sonrası...O ülke Türk gencinin yaptıklarını konuşuyor! Eski sevgilisine öfke ve kıskançlık krizi sonrası...
Anahtar Kelimeler:
cinayet Öğretmen Kocaeli Çayırova lise
En Çok Okunan Haberler
Fahrettin Koca'nın istifasını duyunca dayanamadı! "Size hakkımı helal etmiyorum"

Fahrettin Koca'nın istifasını duyunca dayanamadı! "Size hakkımı helal etmiyorum"

İzmir'deki yangında son durum!

İzmir'deki yangında son durum!

O meslek grubunda çalışanlar dikkat! Çalışma saatleri yeniden düzenlendi! Karar Resmi Gazete'de...

O meslek grubunda çalışanlar dikkat! Çalışma saatleri yeniden düzenlendi! Karar Resmi Gazete'de...

Aylarca yok yere tutuklu kaldılar! Bu tuzağa dikkat

Aylarca yok yere tutuklu kaldılar! Bu tuzağa dikkat

Kayseri'de istek parça dehşeti! Düğün kana bulandı

Kayseri'de istek parça dehşeti! Düğün kana bulandı

Bir ailenin kabusu oldu! Evlerinin altında yaşıyor, nöbet tutuyorlar...

Bir ailenin kabusu oldu! Evlerinin altında yaşıyor, nöbet tutuyorlar...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.