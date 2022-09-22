Mahsa Emini'nin ölümü İran'da infial yaratmıştı! Görüntüler ortaya çıktı: Yere böyle yığılmış

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin polis tarafından "kıyafet kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi, ülkede infiale yol açtı. Protestoların düzenlendiği ülkede, karışıklık devam ediyor. Tüm dünyanın da gündeminde olan olaya ilişkin yeni ayrıntılar geldi. İran, Mahsa Emini'nin son görüntülerini yayınladı. İşte detaylar...

22 yaşındaki Mahsa Emini'nin İran'da götürüldüğü karakolda işkence görerek öldüğü öne sürülmüştü.

Yayınlanan yeni görüntülerde Mahsa Emini'nin polis karakolundaki eğitim esnasında kalp krizi geçirip yere yığıldığına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

İran'ın başkenti Tahran'da "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından 13 Eylül'de gözaltına alınan Emini, bundan bir süre sonra komaya girerek hayatını kaybetmişti. Emini'nin ölümünün ardından ülkede çok sayıda grup sokağa çıkarak sloganlar atmış ve açtıkları dövizlerle Emini'nin ölümüne tepki göstermişti. Protestolarda ölü ve yaralıların olduğu haberleri de gelmişti.



