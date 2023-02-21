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Makrodaktili hastalığı nedir? El ve ayakta görülen bu belirtilerle başlıyor

21.02.2023 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makrodaktili hastalığına dev parmak da deniliyor. El ve ayaklarda görülen bu hastalığın belirtilerine karşı bilinçli olmak gerekiyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündem olan Makrodaktili hastalığının ne olduğu ve semptomları merak ediliyor. Peki makrodaktili nedir ve belirtileri nelerdir?

Makrodaktili hastalığı nedir? El ve ayakta görülen bu belirtilerle başlıyor

Makrodaktili nadir görülen bir hastalıktır. Genellikle doğuştan gelen bu hastalığın henüz hangi genlerde meydana gelen mutasyonlar sonucu oluştuğu tespit edilememiştir. Bu hastalık seyrek olarak görülür ve genellikle sadece bir veya birkaç parmağın diğerlerinden abartılı büyümesi olarak gözlemlenir.

EN ÇOK İŞARET PARMAĞI ETKİLENİYOR

Makrodaktiliden genellikle en çok etkilenen parmak, işaret parmağıdır. Sonrasında ise orta parmak ve başparmak gelir. Onlarda sonra ise yüzük parmağı ve küçük parmak etkilenir. Birden fazla parmağın aynı anda makrodaktili olması ihtimali, tek bir parmağın olmasından 2-3 kat daha fazladır.

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MAKRODAKTİLİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Makrodaktili anomalisinde bir veya daha fazla parmak diğerlerinden çok daha büyük olur. Çoğu kişide büyük olan parmaklar el veya ayağın geri kalanıyla aynı oranda büyür. İlerleyici türde olduğunda ise, etkilenen parmaklar elin veya ayağın geri kalanından daha hızlı büyür.

Etkilenen parmaklar genellikle etkilenmemiş parmakların uzunluk ve genişliğinin yaklaşık bir buçuk katı olacaktır. Fakat ilerleyici ise, etkilenen parmaklar oldukça büyük hale gelebilir.

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