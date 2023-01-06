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Makyaj sayesinde burnunuzu nasıl daha ufak gösterebilirsiniz?

05.01.2023 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makyaj yaparken yüzünüzde beğenmediğiniz bölgelerin sadece üzerini kapatmakla kalmayıp kusurlu bulduğunuz yerleri çeşitli tekniklerle daha farklı gösterebilirsiniz. Son yıllarda büyük önem kazanan boyutlandırma teknikleri, farklı makyaj malzemeleriyle yapılabiliyor. Özellikle burnunu daha küçük göstermek isteyenler, rutin olarak aynı adımları uyguluyor. İşte, hokka gibi bir burun görünümüne sahip olmak için yapmanız gerekenler!

Makyaj sayesinde burnunuzu nasıl daha ufak gösterebilirsiniz?

Hokka gibi bir burna sahip olmak neredeyse herkesin hayali! Ancak istediğiniz burna sahip olmak için bıçak altına yatmanıza gerek yok, birkaç makyaj tüyosuyla hayalinizdeki o burna kavuşabilirsiniz. İşte burnunuzu olduğundan daha küçük ve yüzünüze orantılı gösterecek ipuçları!

Burun kanatlarınızı koyulaştırarak derinleştirmelisiniz

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Burnun en göze çarpan kısımları sağ ve sola doğru uzanan kanatları. Bazı burunlar daha geniş bir yapıya sahip olsa da bu görünümü makyajla saniyeler içinde değiştirmek mümkün. Eğer burun kanatlarınızı koyu renklerle derinleştirirseniz o bölgeler eskisinden ince görünerek burnunuzun daha ufak görünmesini sağlayabilir. Burada yapacağınız gölgelendirme tekniği için cilt renginize en uygun tonları tercih etmelisiniz. Ten renginize göre kaç kat kontur yapacağınız değişiklik gösterebilir.

Burun yüzeyinize iki adet düz çizgi çizmek sizi bambaşka birine dönüştürebilir

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Burnunuzu daha ince ve küçük göstermek için Golden Rose Contour Crayon No:22 kullanarak iki adet çizgi çizebilirsiniz. Bu çizgiler, burnunuzun yanlarını gölgelendirerek derinleştiriyor ve burnunuzun sadece üst yüzeyini öne çıkarıyor. Burnunuzun sadece üst bölgesinin parlak ve dikkat çekici olması, ince bir hat yaratıyor. Gerek görürseniz bu ince hattı bir highlighter yardımıyla da belirginleştirebilirsiniz.

Kontur uygularken kullandığınız fırça çok önemli

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İsterseniz dünyanın en kaliteli kontur paletlerini kullanın, eğer doğru fırçayla uygulamıyorsanız etkisini göremeyebilirsiniz. O nedenle kontur yaptığınız fırçanın burnunuzun yapısına uyumlu ve ince dağıtmalar yapabilecek bir fırça olduğundan emin olmalısınız. Yassı uçlu ve küçük fırçalar kontur yapımında en büyük destekçiniz! Ürünleri direkt olarak burnunuza uygulayıp fırçayla dağıtabileceğiniz gibi fırça üzerine sürerek de burnunuza uygulayabilirsiniz.

Estetik ameliyat olmadan da burnunuz daha kalkık durabilir

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Burun ucunuzu daha havada ve etkileyici bir görünüme kavuşturmak için yapmanız gereken tek şey, burun kemerinizin en aşağıdaki noktasına yatay ve kısa bir çizgi çekmek. Tam burun ucunuzda bulunan bu çizgiyi fırça yardımıyla dağıtarak burun kemerinize çizdiğiniz diğer kontur çizgilerinize doğru ilerletin. Sonrasında gölgelendirerek boyutlandırdığınız bu alanda burun ucunuzun daha ön plana çıkması ve kalkık burun efektini daha iyi yansıtması gerekiyor. Bunun için de burun ucuna hafif aydınlatıcı kullanmalısınız. Böylece estetik operasyon geçirmeden küçük ve kalkık bir burun oluşturabilirsiniz.

Daha az veya çok görünmesini istediğiniz noktaları belirleyin

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Kontur uygulamasını yaparken burnunuzda göstermek isteyeceğiniz ya da sakındığınız noktaları belirleyerek hareket etmelisiniz. Eğer burnunuzun tam ortasında çıkıntılı bir yer varsa bunu daha arka plana atmak için o alana aydınlatıcı değil, gölge veren bir ürün uygulamalısınız. Burnunuzu düz, uzun ve basık göstermemek için de burun uçlarında yoğun gölgelerden kaçınmalısınız. Estetik bir görünüm elde etmek için kontur çizgilerinizi simetrik şekilde oluşturmanız gerekiyor. Çünkü aksi hâlde olduğundan daha yamuk ve çıkıntılı bir burun görünümüyle karşılaşabilirsiniz.

Acele etmeyin ve baskı uygulamayın

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Kontur uygulamanızdan ekstra verim almak istiyorsanız adımları uygularken acele etmekten kaçının. Ayrıca fırça yerine makyaj süngeri kullanıyorsanız sert darbeler yerine daha yumuşak ve hafif bir dağıtma işlemi yapmalısınız. Essence İkili kontur Paleti'nin etkileyici duruşunu görmek için yarattığınız gölge çizgilerini yok etmemelisiniz. Bu yüzden kontur aşaması sonrasında yüzünüze sürmek istediğiniz diğer makyaj malzemeleri de çok önemli. Yaptığınız gölgeleri ve aydınlatmaları kapatmadan farklı malzemeleri de sırasıyla uygulayabilirsiniz.

Makyaj yapmayı sevmiyorsanız kontur uygulamanızın doğal durması gerekiyor

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Yüzünüze farklı makyaj malzemeleri uygulamıyorsanız ve sadece burnunuzun küçük gözükmesini istiyorsanız gölgelerinizin ve aydınlık bölgelerinizin aşırıya kaçmaması gerekiyor. Bu noktada gölgelerinizi daha derin yapmak yerine hafif tercih etmelisiniz. Ürün rengini de ten renginizin bir iki ton koyusu olarak ayarlayabilirsiniz. Aynı şekilde gölgelendirme işlemi sonrası aşırı highlighter kullanmamalı ve hafif aydınlık veren pudralarda kontur işlemini tamamlamalısınız. Doğal görünüm için kullandığınız highlighter ve kontur ürünlerini karıştırma fırçasıyla iç içe dağıtabilirsiniz.

Peki, burnu küçük ve kalkık olanlar kontur yapamaz mı?

Makyaj sayesinde burnunuzu nasıl daha ufak gösterebilirsiniz?

Burnunuz küçük ya da kalkık olsa bile kontur uygulamasına ihtiyaç duyabilirsiniz. Maybelline New York Master Contour Stick sayesinde burnunuzu yüzünüzdeki diğer bölgelere göre oranlayabilirsiniz. Burnunuz yüzünüze göre çok küçük kalıyorsa ve daha dikkat çekici olmasını istiyorsanız ince gölgeler kullanarak aydınlatmalar yapmalısınız. Bu tür kontur uygulamalarında aydınlatıcıları da tıpkı gölgeler gibi kısıtlı alanlarda tercih edebilirsiniz.

Geriye bir tek makyajınızı sabitlemek kalıyor

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Sadece birkaç dakika ayırarak yapabileceğiniz bu işlemler, yüzünüze yansıyan ışığa bile etki ediyor. Başarılı bir kontrast uyumu yakaladığınız takdirde, istediğiniz burun görünümünü kolayca elde edebilirsiniz. Kontur adımlarını tamamladıktan sonra günlük hayatta kullanmak, fotoğraf çekimleri yapmak ya da olumsuz hava şartlarına meydan okumak için makyajınızı sabitlemeniz gerekiyor. Oluşturduğunuz gölgeli ve aydınlık alanların birbiriyle karışmaması için sabitleyici ürünler uygularken dikkat etmelisiniz. Sabitleyici pudralar ya da spreyler yardımıyla makyajınızı kolayca tamamlayabilirsiniz. Sürekli olarak yapabileceğiniz bu uygulamalar sayesinde ne estetik operasyonlara ne de burun şeklini değiştirdiğini iddia eden ürünlerle uğraşmanıza gerek kalmayacak!

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