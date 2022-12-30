Mynet Kadın takipçileri 2022'nin en iyi kozmetik ve kişisel bakım ürünlerini seçti!

Takipçilerimizin fikirleri bizim için oldukça değerli. Bu nedenle zaman zaman Instagram sayfamız üzerinden Mynet Kadın takipçilerimize severek kullandıkları ürünleri soruyoruz. Bu kez de 2022'yi geride bırakmaya günler kala kadın takipçilerimize yıl boyunca kullanmaktan memnun kaldıkları en favori kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sorduk. Her kategori için en çok tercih edilen iki ürün arasından da bir ürünü oylamalarını istedik ve birinci gelen ürünleri sizin için derledik. İşte Mynet kadın takipçilerimizin vazgeçemediği, en çok oy alan o ürünler!

1. Cildinizdeki tüm kusurlara elveda: Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı

Kullanıcı yorumları:

"Ürün çok hızlı geldi. Amazon farkı ile indirimden aldım iki tane. Stok yaptım, çok kullanıyorum. Kurtarıcı bir kapatıcı, tereddüt etmeden alabilirsiniz."

"Daha önce de kızımın memnuniyetle kullandığı bir üründü. Sipariş vereceğini belirttiğinde Amazon'da arattım. Prime avantajı ile en iyi fiyatla aldık. Teşekkürler Amazon."

2. Pürüzsüz, tertemiz bir cilt için: The Purest Solutions Fruit Enzyme Powder Exfoliator & Peeling

Kullanıcı yorumları:

"Ürün gayet güzel. İlk başta tanecikleri yetersiz gibi hissetmiştim fakat ikinci kullanımda cildimi pürüzsüz yaptı, tertemiz hissettirdi."

"Bu markanın aldığım ilk ürünüydü. Öncelikle özenli paketlenmesi, karekod ile adımıza ağaç dikilmesi ve tester ürünü gibi detayları çok sevdim. Kullandıktan sonra cildinizin temizlendiğini gerçekten hissediyorsunuz."

3. Işıl ışıl dudakların sırrı: Maybelline New York Lifter Gloss Nemlendirici Dudak Parlatıcısı

Kullanıcı yorumları:

"Çok beğendim süper bir gloss. Koruma bandı ile geldi, kargo hızlıydı teşekkürler."

"Glossun rengi çok güzel ayrıca nemlendirmesini de beğendim. Kargoya zaten lafım yok 12 saat olmadan geldi."

4. Sağlıklı bir cilt görünümü için: Note BB Cream Advanced Skin Corrector

Kullanıcı yorumları:

"Güzel, ciltte çok güzel hissettiriyor ama maalesef en açık renk bile benim için koyu."

"Çok güzel!"

5. Kapatıcılığı yüksek ürün arayanlara: Farmasi BB Krem

Kullanıcı yorumları:

"Tek seferde kapatıcılığı yüksek, kalıcı."

"T bölgem çok çabuk yağlanır ama yağlanmasını geciktirdi. Gerçekten güzel bir ürün."

6. Porselen cilt etkisi: Flormar Liquid Illminator

Kullanıcı yorumları:

"Soluk, cansız ciltleri çok canlı gösteriyor."

"Severek kullanıyorum, cildimde kusma yapmıyor."

7. Kullanıcılarından tam not alan: NYX Siyah Eyeliner

Kullanıcı yorumları:

"Eyeliner çekmede hep zorluk yaşayan biriyim fakat buna elim o kadar alıştı ki harika eyeliner çekebiliyorum."

"Dünyanın en güzel eyelinerı olabilir!"

8. Göz makyajının olmazsa olmazı: Flormar Ultra Thin Eyeliner Black

Kullanıcı yorumları:

"Güzel zaten kullandığım üründü, indirimde tekrar aldım."

"Sürmesi rahat acemilere tavsiye edilir."

9. Hacimli kirpiklere kavuşun: Maybelline New York Lash Sensational Sky High Maskara

Kullanıcı yorumları:

"Orijinal ve çok iyi paketlemiş şekilde geldi çok memnun kaldım."

"Çok kısa kirpiklerimi bile uzatan tek maskara diyebilirim. Keşke indirime girse de yine alsam."

10. Tam bir fiyat performans ürünü: L'Oréal Paris Telescopic Maskara

Kullanıcı yorumları:

"Çok güzel, tek tek ayırıyor. Kirpiklerim kalın telli normalde rocket kullanıyordum ama bunu keşfettikten sonra elim gitmiyor."

"Uzun süre de kalıcı; rengi, dokusu."

11. Bir kez kullanan vazgeçemiyor: Revolution Reloaded Velvet Rose Far Paleti

Kullanıcı yorumları:

"Bu markanın farlarını çok seviyorum indirimde bulduğumda her zaman alıyorum. Tavsiye ederim."

"Harika bir palet ya bayılıyorum."

12. Tüm gözler sizin üzerinizde olacak: NYX Ultimate Göz Farı Paleti

Kullanıcı yorumları: