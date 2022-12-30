Mynet Kadın takipçileri 2022'nin en iyi kozmetik ve kişisel bakım ürünlerini seçti!

Takipçilerimizin fikirleri bizim için oldukça değerli. Bu nedenle zaman zaman Instagram sayfamız üzerinden Mynet Kadın takipçilerimize severek kullandıkları ürünleri soruyoruz. Bu kez de 2022'yi geride bırakmaya günler kala kadın takipçilerimize yıl boyunca kullanmaktan memnun kaldıkları en favori kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sorduk. Her kategori için en çok tercih edilen iki ürün arasından da bir ürünü oylamalarını istedik ve birinci gelen ürünleri sizin için derledik. İşte Mynet kadın takipçilerimizin vazgeçemediği, en çok oy alan o ürünler!
Kullanıcı yorumları:
"Ürün çok hızlı geldi. Amazon farkı ile indirimden aldım iki tane. Stok yaptım, çok kullanıyorum. Kurtarıcı bir kapatıcı, tereddüt etmeden alabilirsiniz."
Kullanıcı yorumları:
"Ürün gayet güzel. İlk başta tanecikleri yetersiz gibi hissetmiştim fakat ikinci kullanımda cildimi pürüzsüz yaptı, tertemiz hissettirdi."
Kullanıcı yorumları:
"Çok beğendim süper bir gloss. Koruma bandı ile geldi, kargo hızlıydı teşekkürler."
Kullanıcı yorumları:
"Güzel, ciltte çok güzel hissettiriyor ama maalesef en açık renk bile benim için koyu."
Kullanıcı yorumları:
"Tek seferde kapatıcılığı yüksek, kalıcı."
Kullanıcı yorumları:
"Soluk, cansız ciltleri çok canlı gösteriyor."
Kullanıcı yorumları:
"Eyeliner çekmede hep zorluk yaşayan biriyim fakat buna elim o kadar alıştı ki harika eyeliner çekebiliyorum."
Kullanıcı yorumları:
"Güzel zaten kullandığım üründü, indirimde tekrar aldım."
Kullanıcı yorumları:
"Orijinal ve çok iyi paketlemiş şekilde geldi çok memnun kaldım."
Kullanıcı yorumları:
"Çok güzel, tek tek ayırıyor. Kirpiklerim kalın telli normalde rocket kullanıyordum ama bunu keşfettikten sonra elim gitmiyor."
Kullanıcı yorumları:
"Bu markanın farlarını çok seviyorum indirimde bulduğumda her zaman alıyorum. Tavsiye ederim."
Kullanıcı yorumları:
"Müthiş güzel. Tavsiye ederim."