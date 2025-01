Makyajda yeni trend! Cilt bakımı etkili makyaj ürünleri

Artık makyaj çantalarını yalnızca güzellik için değil cilt sağlığı için de kullanıyoruz! Sabah uyguladığınız bir BB krem sadece cilt tonunu eşitlemekle kalmayıp gün boyu cildinizi nemlendiriyor ya da bir dudak parlatıcısı, dudaklarınıza parlaklık verirken aynı anda kuruluğu da gideriyor. Özellikle günümüzün yoğun temposunda cilt bakımı ve makyajı bir araya getiren bu ürünler, makyaj çantalarının vazgeçilmezi haline geldi. Hem cildinize iyi gelen içeriklerle makyaj yapmak hem de güzelliğinizden ödün vermemek istiyorsanız bu trende mutlaka bir şans vermelisiniz. İşte detaylar!

1. Cildinizi nemle besleyen: L’Oréal Paris True Match Bakım Yapan Fondöten (1N Ivory)

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

L’Oréal Paris fondöten sadece kapatıcılık sağlamakla kalmıyor aynı zamanda cilt bakım rutininizi de destekliyor! %80 nemlendirici baz ve hyaluronik asit içeriğiyle gün boyu cildinizi nemlendirirken doğal bir bitiş sunan fondöten, antioksidan ve E vitamini gibi cilde dost içerikleriyle düzenli kullanımda cilt görünümünü iyileştirmeye de yardımcı oluyor. Üstelik her yaştan ve her cilt tipine uygun olan ürün, doğal, sağlıklı ve canlı bir görünüm isteyenler için birebir!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, ürünün doğal kapatıcılığı ve cildi kurutmadan gün boyu kalıcı oluşundan oldukça memnun. Birçok kullanıcı, fondötenin "yokmuş gibi" hissettirdiğini ve cilde nemli bir ışıltı verdiğini belirtiyor. Özellikle kuru ciltli kullanıcılar, ciltlerini gün boyu nemli hissettiklerini ve ciltte birikme yapmadığını söylüyor.

L’Oréal Paris fondötenin yanında Maybelline New York Nemlendirici Etkili Mat Ruj almak isterseniz buraya tıklayın.

2. Dudaklarınıza nem nombası: Clinique Chubby Stick Nemlendirici Ruj (Graped Up)

Doğal ve bakımlı bir dudak görünümü isteyenlerin vazgeçilmezi Clinique Chubby Stick hem ruj sürüp hem de dudaklarını nemlendirmek isteyenlere göre! Shea yağı, jojoba yağı ve mango yağı içeren kalem ruj, dudaklara yoğun nem verirken hafif parlak bir görünüm kazandırıyor. Yumuşak dokusuyla kolayca sürülüyor ve gün boyu konfor veriyor. Ayrıca, pratik kalem tasarımı sayesinde çantanızda rahatça taşıyabilirsiniz!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, ürünün dudaklarda yağlı bir his bırakmadan nemlendirdiğini ve renk seçeneklerinin günlük kullanıma çok uygun olduğunu belirtiyor. Bazı kullanıcılar ise ürünü "Güzel renk, kremsi ve pürüzsüz uygulama." olarak vurguluyor.

Clinique rujun yanında Note BB Concealer SPF 15 Göz Altı Kapatıcısı almak isterseniz buraya tıklayın.

3. Cilt tonunu eşitleyen: Note BB Cream Nemlendirici Etkili Doğal Kapatıcı SPF 15 (200 Soft Ivory)

Note’un BB kremi, hem cilt tonunu eşitliyor hem de cildinize bakım yapıyor. E vitamini, ayçiçek yağı ve buğday özü gibi besleyici içeriklerle formüle edilen ürün, cildi nemlendirirken leke görünümünü azaltmaya yardımcı oluyor. Anında kusurları kapatarak pürüzsüz bir cilt görünümü sunan BB krem, SPF 15 güneş koruma faktörüyle de cildinizi zararlı ışınlardan koruyor. Üstelik hafif yapısı ile ciltte ağırlık hissi bırakmıyor ve doğal bir bitiş sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, ürünün fazla yağlanma yapmadığını ve ciltte çok doğal durduğunu belirtiyor. Özellikle cildi hassas olan kullanıcılar, tahriş yapmadığını ve nemlendirici etkisinin gün boyu sürdüğünü vurguluyor.

Note BB kremin yanında Note Cosmetique 3in1 Ton Eşitleyici 50 SPF Aydınlatıcı Krem almak isterseniz buraya tıklayın.

4. Doğal ve taze yanaklar için: Show By Pastel Show Your Joy Liquid Blush Likit Allık (54)

Yüzünüze saniyeler içinde doğal ve ışıltılı bir renk katan Show By Pastel likit allık, hafif yapılı sıvı formülü sayesinde yanaklarda doğal bir efekt verirken 24 saate kadar nemlendirme özelliğiyle cildinizi kurutmuyor. Zahmetsizce taşınabilir yapısı ve fırçalı yapısı ile gün boyunca tazelemesi de çok pratik olan allık, günlük makyajında tazelik arayanların tercihi. Dermatolojik olarak da test edilen ürün vegan ve hayvan dostu bir formüle sahip!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, ürünün az bir miktarının bile yeterli olduğunu söylüyor. Ayrıca fırçalı aplikatörünün kullanım kolaylığı yaşattığı ve allığın ciltle sorunsuzca bütünleştiği de belirtiliyor.

Show By Pastel allığın yanında Pure Beauty Spf50 Pa+++ Gözenek Ve Leke Azaltıcı BB Cream almak isterseniz buraya tıklayın.

5. Göz çevresi bakımını makyajla birleştiren: L’Oréal Paris True Match Göz Kremi İçeren Kapatıcı (3-5N)

Göz çevresindeki koyu halkalardan ve yorgun görünümden şikayetçiyseniz L’Oréal Paris'in göz kremi içeren kapatıcısı tam size göre! Hyaluronik asit içeriği ile göz çevresini nemlendirirken koyu halkaları ve ince çizgileri de gizleyen ve klinik olarak test edilen kapatıcı, hem cilt bakımınızı destekliyor hem de göz çevrenizi aydınlatıyor. Gün boyunca eşitlenmiş bir cilt tonu ve sağlıklı bir görünüm sunan ürünle, göz çevrenizdeki yorgunluğu tarihe gömün!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, ürünün doğal bir kapatıcılık gerçekleştirdiğini ve göz çevresinde kuruluk yapmadığını belirtiyor. "Her zaman kullandığım bir kapatıcı. Ben memnunum. Kalıcılığı güzel." gibi yorumlar da oldukça yaygın.

L'Oréal kapatıcının yanında Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı almak isterseniz buraya tıklayın.

6. Işıltılı ve pürüzsüz bir ten: MISSHA B.B Boomer Işıltılı ve Aydınlık Görünüm Sağlayan Makyaj Bazı

MISSHA B.B Boomer, cildine anında aydınlık katmak ve makyajının kalıcılığını artırmak isteyenlerin favorisi! İçeriğindeki skualen, mannan ve moringa yağı cildi nemlendirirken ton eşitsizliklerini dengeleyen makyaj bazı, özellikle solgun ve yorgun görünen ciltlere sağlıklı bir ışıltı kazandırıyor. Üstelik makyaj yapmadığınız günlerde bile bu ürünü kullanarak yorgun ve solgun görünümü yok edebilirsiniz. Kuru, karma ve yağlı cilt tiplerine uygun baz ürün, gece ve gündüz kullanıma da uygun.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar bazın ciltte bıraktığı doğal ışıltıyı ve pürüzsüz görünümü övüyor. BB kremle makyaj çantasında vazgeçilmez ikilisi olduğunu söyleyenler, ürünün BB krem olmadan dahi çok iyi bir sonuç verdiğini vurguluyor. Bazı kullanıcılar ürünü tek başına kullanıp hafif makyaj görünümü elde ettiklerini de söylüyor.

MISSHA makyaj bazının yanında MISSHA Yoğun Kapatıcılık Sunan PA+++ BB Krem almak isterseniz buraya tıklayın.

7. Nemli ve dolgun dudaklar için: Maybelline New York Lifter Gloss Nemlendirici Dudak Parlatıcısı (004 Silk)

Dudaklarınız hem dolgun görünsün hem de gün boyu nemli kalsın istiyorsanız Maybelline parlatıcıyı çok seveceksiniz! İçeriğindeki hyalüronik asit ile dudakları kurutmadan pürüzsüzleştirirken yapışkan his bırakmayan formülü ve XL aplikatörü sayesinde tek seferde mükemmel bir uygulama yapabilirsiniz. Maybelline lip gloss, parlak ve lifting etkisiyle de mükemmel dudak görünümünü her an yakalamak için çantada mutlaka bulundurulması gereken bir ürün!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar parlatıcıyı severek kullandıklarını belirtiyor. Dudaklarını hem nemli hem de daha dolgun gösterdiğini söyleyenler renginin günlük kullanım için ideal olduğunu vurguluyor. Ayrıca yapışkan his bırakmaması en çok beğenilen özelliklerinden biri!

Maybelline New York dudak parlatıcısının yanında Maybelline New York Super Stay Vinyl Ink Uzun Süre Kalıcı Likit Parlak Ruj almak isterseniz buraya tıklayın.

8. Göz altında aydınlık etki: Pastel Göz Kremi ve Nemlendirici Göz Altı Kapatıcısı (61 Vanilla)

Sadece yüksek kapatıcılık sunmakla kalmayan Pastel’in göz altı kapatıcısı, cilt bakımını da ihmal etmiyor. Beyaz çiçek özleri ve betain bileşeni ile göz çevresini 24 saate kadar nemlendiriyor. Yorgun ve koyu halkalı görünümü ortadan kaldırarak cildinle bütünleşen aydınlık bir görünüm sağlıyor. Düzenli kullanımda göz çevresindeki ince kırışıklıkların görünümünü azaltması da cabası!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar kapatıcının doğal duruşunu ve nemlendirici etkisini çok sevmiş. Özellikle göz çevresini kurutmadan kapattığı ve aydınlık bir görünüm verdiğine dair yorumlar dikkat çekiyor.

Pastel göz altı kapatıcısının yanında MISSHA Dudaklara Yoğun Bakım Yapan Renkli Dudak Balmı almak isterseniz buraya tıklayın.

9. Doğal parlaklık için: Golden Rose Perfect Lashes Multi Vitamin Transparan Maskara

Göz makyajında sadelik ve doğallıktan yana olanların vazgeçilmezi olan Golden Rose’un şeffaf maskarası, kirpiklerinize bakım yaparken doğal bir parlaklık da kazandırıyor. İçeriğindeki A, E ve Provitamin B5 ile kirpiklerinizi beslerken su geçirmez ve dağılmayan yapısıyla da gün boyu etkisini kaybetmiyor. Kolay uygulanabilir formülü ile maskara sürerken yaşanan bulaşmalar artık dert olmaktan çıkıyor!

Kullanıcılar ne diyor?

Maskarayı kullananlar özellikle kirpiklerini doğal bir şekilde belirginleştirdiğini ve beslediğini söylüyor. Ürünü doğal makyaj severler için harika olarak tanımlayan kullanıcılar kaşlarını da bu ürünle sabitlediğini dile getiriyor.

Golden Rose maskaranın yanında Nascita Kirpik Kıvırıcı almak isterseniz buraya tıklayın.

10. Cildinize sağlıklı ve koruyucu bir dokunuş: Clinique Superdefense CC Krem SPF 30

Hem nemlendirme hem de koruma isteyenler için harika bir çözüm olan Clinique’in CC kremi, özel formülü sayesinde cilt tonunuzu eşitlerken içeriğindeki SPF 30 ile cildinizi güneşin zararlı etkilerinden koruyor. Yağsız yapısıyla cilde ağır gelmeden doğal bir görünüm veriyor ve gün boyu nemli bir cilt dokusu sunuyor. Cildinizin daha canlı ve pürüzsüz görünmesini istiyorsanız bu ürün tam size göre!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, ürünün cilt tonunu eşitleme performansını ve doğal duruşunu çok beğenmiş. Ayrıca “Eskiden de kullanırdım, çok başarılı bir ürün. Kapatıcılığı ve nemlendirmesi, en optimum CC krem budur.” yorumları da dikkat çekiyor.

Clinique CC kremin yanında Clinique High Impact High-Fi™ Yoğun Hacim Veren Maskara almak isterseniz buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.