Malatya'da deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Malatya'da saat 13.44'te bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Pütürge, büyüklüğünü ise 4.6 olarak açıkladı.
Depreme ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar yok. Hasar konusunda arama tarama çalışmaları devam ediyor" dedi.
AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada "Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 13.44'te 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
#DEPREM: Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 13.44'te 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) September 8, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak duyurdu.