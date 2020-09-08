Malatya'da deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Malatya'da saat 13.44'te bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Pütürge, büyüklüğünü ise 4.6 olarak açıkladı.

BAKAN SOYLU'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Depreme ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar yok. Hasar konusunda arama tarama çalışmaları devam ediyor" dedi.

AFAD: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada "Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 13.44'te 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

#DEPREM: Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 13.44'te 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) September 8, 2020

KANDİLLİ RASATHANESİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.9

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak duyurdu.

