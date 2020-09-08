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Malatya'da deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 13:54 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Malatya'da saat 13.44'te bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu. Depreme ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar yok. Hasar konusunda arama tarama çalışmaları devam ediyor" dedi.

Malatya'da saat 13.44'te bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Pütürge, büyüklüğünü ise 4.6 olarak açıkladı.

BAKAN SOYLU'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Depreme ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar yok. Hasar konusunda arama tarama çalışmaları devam ediyor" dedi.

AFAD: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada "Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 13.44'te 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.9

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak duyurdu.

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