Maltepe Belediyesi'nde silahlı saldırı paniği! Saldırgan nedenini açıkladı, suç unsurları etkisiz hale getirildi

Maltepe Belediyesi, binadaki silahlı saldırıya ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Açıklamada "Saldırgan psikolojik sorunları olduğunu bu sebeple saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etmiştir" dendi.

Açıklamanın devamında şu bilgilere yer verildi:

"Suç unsurları etkisiz hale getirilerek, saldırgan emniyet güçlerine teslim edilmiştir. Herhangi bir yaralanma ya da olumsuzluk söz konusu değildir. Olay kontrol altındadır. Emniyetteki süreci yakından takip ettiğimizi belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız."

(DHA)

