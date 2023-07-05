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  4. Maltepe Belediyesi'nde silahlı saldırı paniği! Saldırgan nedenini açıkladı, suç unsurları etkisiz hale getirildi

Maltepe Belediyesi'nde silahlı saldırı paniği! Saldırgan nedenini açıkladı, suç unsurları etkisiz hale getirildi

05.07.2023 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Maltepe Belediyesi'nde silahlı saldırı paniği yaşandı. Binadan silah sesleri yükseldi, olay yerine polis sevk edildi. Belediyeden yapılan açıklamada saldırganın kullandığı suç unsurlarının etkisiz hale getirildiği, saldırganın da emniyet güçlerine teslim edildiği belirtildi. Ayrıca saldırganın saldırıyı neden gerçekleştirdiğine ilişkin de açıklama yaptığı kaydedildi.

Maltepe Belediyesi, binadaki silahlı saldırıya ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Açıklamada "Saldırgan psikolojik sorunları olduğunu bu sebeple saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etmiştir" dendi.

Açıklamanın devamında şu bilgilere yer verildi:

"Suç unsurları etkisiz hale getirilerek, saldırgan emniyet güçlerine teslim edilmiştir. Herhangi bir yaralanma ya da olumsuzluk söz konusu değildir. Olay kontrol altındadır. Emniyetteki süreci yakından takip ettiğimizi belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız."

(DHA)

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silahlı saldırı Maltepe Belediyesi

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