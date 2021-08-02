HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Manavgat'ta mahalle halkı silahla nöbet tuttu, yol kesip kimlik kontrolü yaptı

Manavgat'ta mahalle halkı silahla nöbet tuttu, yol kesip kimlik kontrolü yaptı

02.08.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Gündoğdu Mahallesi'nde gece saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Mahalle halkı sabotaj iddiası üzerine silahla nöbet tutmaya başladı. Bölgeyi her gireni durdurduklarını söyleyen Esat Yardan "Diyelim ki durmadı başına gelecekleri düşünsün" dedi.

Manavgat ilçesinde 5 gündür etkili olan orman yangını bu kez Gündoğdu Mahallesi’nde sahile ve otellere yakın ormanlık alanda çıktı. Mahalle arasında ‘Kara belen’ olarak bilinen dağlık alandan dumanların çıktığını gören mahalle halkı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda 110 ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler yangına havanın kararması nedeni ile karadan müdahale etti.

ELİNE SİLAHINI ALAN DIŞARI KOŞTU

Ekiplere yardımcı olmak isteyen mahalle halkı ise adeta seferber oldu. Vatandaşlar traktörlerinin arkasına taktıkları su deposu ile yangın alanına koştu. Bazı vatandaşlar ise yangında sabotaj iddiası üzerine mahalle girişinde bekleyerek resmi araçların haricinde sivil araçların geçişine izin vermedi. Vatandaşlar ellerine aldıkları silahları ile mahalle içerisinde nöbet tutmaya başladı.

“DİYELİM Kİ DURMADI BAŞINA GELECEKLERİ DÜŞÜNSÜN”

Elinde silahla orman içerisinde nöbet tutan Esat Yardan, “İhanete uğruyoruz. Milletin ormanını yakıyorlar. Devlete hayrı olmayanlar milleti bu hale getiriyor. Yabancı plakalı araçları buradan öte salmıyoruz. Nöbet tutuyoruz. Şu an yangın söndü. Ama sabaha kadar bekleyeceğiz. Korktuk. Beklemek zorundayız. Kim girerse durmak zorunda. Diyelim ki durmadı başına gelecekleri düşünsün” dedi.

1ü

Bodrum'daki yangında son durum! Kimsenin girmesine izin verilmiyorBodrum'daki yangında son durum! Kimsenin girmesine izin verilmiyor

Yangın 110 ekiplerinin karadan arazözler ile yapmış olduğu müdahale sonucunda söndürüldü. Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışması devam ediyor.

Fahrettin Altun açıkladı! İşte Türkiye'deki yangınlarda son durumFahrettin Altun açıkladı! İşte Türkiye'deki yangınlarda son durum

2

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANI SÖZEN'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de ilçede kimi grupların yol kontrolü yaptığı ve havaya ateş açtığı iddiasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu şahıslar ‘kundakçı, şüpheli’ yakalama teşebbüsüyle asılsız ihbarlardan yola çıkarak, sokaklarda kimlik kontrolü, yol kesme ve masum vatandaşları korkutacak derecede havaya ateş etme gibi eylemler gerçekleştirerek yaşadığımız bu süreci daha da zorlaştırmaktadır. Bu tarz hareketler, mevcut acımızı daha çok artırdığı gibi hiç kimseye de bir şey kazandırmaz. Bilindiği gibi hala tehlike geçmiş değildir" ifadelerini kullanmıştı.

3

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksim'de inanılmaz anlar! Kadınların 'laf atma' tartışması saç saça baş başa kavgaya dönüştüTaksim'de inanılmaz anlar! Kadınların 'laf atma' tartışması saç saça baş başa kavgaya dönüştü
PARTNERSeren'den kavga çıkaracak Gülben Ergen paylaşımıSeren'den kavga çıkaracak Gülben Ergen paylaşımı
Düğün magandaları! Gören telefona sarıldıDüğün magandaları! Gören telefona sarıldı
Anahtar Kelimeler:
Manavgat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 9 yorum
Devletin yapacağını caresiz kalan vatandaşlar yapıyor Allah sonumuzu hayır eylesin Allah yardımcıları olsun.
dağ başı mi kardeşim silahla kimlik kontrolü yapıyorsunuz. Durmazsa başına gelecekleri görsünmüş. Kimlikten hayirdir kürt mü değil mi diye mi kontrol yapıyorsunuz o da apayrı bir soru işareti
emniyet yatıyor millet nöbet tutuyor iyi bir yönetim

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı: Kavrulacağız

Meteoroloji uyardı: Kavrulacağız

Bir ilimizde daha alevler yükseldi! Haberi alan oraya koştu

Bir ilimizde daha alevler yükseldi! Haberi alan oraya koştu

''Terim, bana çanta içinde 500 bin dolar verdi''

''Terim, bana çanta içinde 500 bin dolar verdi''

CANLI: Türkiye - Rusya

CANLI: Türkiye - Rusya

Gece saatlerinde Türkiye'ye giriş yaptılar

Gece saatlerinde Türkiye'ye giriş yaptılar

Jandarma önlem aldı! Kimsenin girilmesine izin verilmiyor

Jandarma önlem aldı! Kimsenin girilmesine izin verilmiyor

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca'dan Biontech aşısı olacaklara kritik uyarı

Bakan Koca'dan Biontech aşısı olacaklara kritik uyarı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Manavgat'tan acı haber geldi

Manavgat'tan acı haber geldi

Konya'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı

Konya'daki katliamın görüntüleri ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Devlet adamı olsaydı...

Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Devlet adamı olsaydı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.