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  4. Manavgat'ta yangın devam ediyor! Vatandaşlar can havliyle yangından kaçtı

Manavgat'ta yangın devam ediyor! Vatandaşlar can havliyle yangından kaçtı

30.07.2021 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın tüm müdahalelere rağmen devam ediyor. Sevinç Mahallesi'ne ulaşan alevler birçok evi kullanılamaz hale getirdi. Alevlerin arasında kalan, mahalleden otomobiliyle süratle kaçan bir kişi yol kenarında yangını görüntüleyen DHA muhabirlerine "Çabuk kaçın, yanarsınız" diye bağırdı.

Manavgat'ın farklı noktalarında 3 gündür devam eden yangın öğlen saatlerinde de İbradı yolu üzerindeki Sevinç Mahallesi’ne ulaştı. Dağların arasında kalan mahallenin etrafındaki ormanlık alana sıçrayan alevler, mahallenin camisini ve birçok evi küle döndürdü. Yangını söndürebilmek için çok sayıda arazöz, itfaiye ve helikopter müdahale ederken, mahallede yaşayan birçok kişi ise evlerini terk ederek güvenli alanlara geçti.

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"KAÇIN YANARSINIZ"

Bu sırada alevlerin arasında kalan mahalleden otomobiliyle süratle kaçan bir kişi yol kenarında yangını görüntüleyen DHA muhabirlerine 'Çabuk kaçın, yanarsınız' diye bağırdı. Öte yandan mahalleye giden yol, zaman zaman yoğun duman nedeniyle kapandı. Bölgede devam eden söndürme çalışmaları ve mahalledeki yangın nedeniyle oluşan duman gökyüzünü kaplayınca, güneş kırmızı renge büründü.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN ÇAĞRI: HAYDİ GÜNDOĞMUŞ BU DA BİR SAVAŞ

Gündoğmuş Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Özeren, bölgede devam eden orman yangınına müdahale için bölge sakinlerine destek çağrısı yaptı. Başkan Özeren, sosyal medyadan yangına ilişkin paylaşımda bulunarak, "Kardeşlerim. Muhtarlarım. Dostlarım. Yangın büyüdükçe büyüyor. Mülki hudut olarak Alanya hududuna geçmek üzere. Ekip yetersiz. Mevcut ekip yorgun ve uykusuz. Bu yangını Allah'ın izniyle biz söndüreceğiz. Yarın erkenden gönüllü vatanseverleri belediyenin önünde bekliyoruz. Doğu köylerimizden gelecek kardeşlerimiz Balkaya'da toplansın. Herkes eline bir alet alsın. Odun motoru, çapa çükür, tırmık ve tahra vs. İbrahim AS'ın yandığı ateşe su taşıyan karınca kadar olamaz mıyız? Haydi Gündoğmuş bu da bir savaş" dedi.

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"CEHENNEMİN ZİRVESİNİ YAŞADIK"

Antalya'dan Manavgat'ta yanan Tilkiler köyüne gıda yardımı götürüp geri dönen 3'ü esnaf biri mahalle muhtarı, arabalarıyla ölümün eşiğinden döndü. Alevlerin arasında kalan ve yaşadıkları panik anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Antalyalı esnaf Mahmut Aktan, "Alevlerin içinde kaldık, canımızı zor kurtardık" dedi.

Demirören Haber Ajansı'na konuşan ve Lara bölgesinde bir restoranın sahibi olan Aktan, şunları söyledi:

"Çorbada tuzumuz olsun istedik ve aldığımız gıdaları bölgeye götürdük. Şu an tüylerim diken diken. Oradaki insanlar evlerine uzaktan bakıp yanmasını bekliyorlar. Allah yardımcıları olsun" dedi. Yolda kalan hayvanlar ile kendi canlarını kurtarma arasında kaldıklarını anlatan Aktan, "Oradaki çaresizliği anlatamamam. Niye hayvanları bıraktıklarını o an anladım. Canımızı zor kurtardık. Yaşadıklarımız önemli değil, bölgeye ikinci kez yardım için yine gideceğim. Ölüm dahi olsa. Vade gelmişse ölüm orada olsun. Yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Halkımızın ellerinden geldiği kadar yardımda bulunsun."

Kullandığı ve içinde Aktan'ın yanı sıra Murat Kurt ve muhtar Ali Oğuz'un olduğu hafif ticari araç ile alevlerin arasından çıkmayı başaran Uğur Polat, köyde 3 saat kaldıklarını ve yardım için 112'yi aradıklarını anlattı.

"Yaşam çizgisi arasında gittik geldik" diyen Polat, "Yanan ev ve hayvanları gördük. Köyden çıkarken nefes almaktan zorlanıyorduk. Allah oradaki insanların yardımcısı olsun. Köylüler ateşin olmadığı zirveye çıkmış köyü terk etmiş. Aç susuz ve gıda yardımı bekliyorlardı. Allah onların yanında olsun" dedi. Rüzgarın ateşle yolu kapattığını ve alevlerin arasından güçlükle çıktıklarını anlatan Polat, "O köyden çıkarken cehennemi en zirvesiyle yaşadık" diye konuştu. Polat, alevlerin arasından çıktıktan sonra aracı soğuttuklarını ve yola öyle devam ettiklerini söyledi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Manavgat
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