Manisa'da 'pes' dedirten olay! Dolandırıcılar kredi kartı limitini son kuruşuna kadar harcadı

Olay, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşandı. Evli ve bir çocuk babası olan İsmail Cavlak, kredi kartı dolandırıcılarının kurbanlarından biri oldu. Cavlak'ın yaşamış olduğu mağduriyette, dolandırıcılar kart limitinde kalan son 1 TL'yi bile kullandı.

Kredi kartı mağduru İsmail Cavlak yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Bir gün telefonuma GSM operatöründen 'hattınızdan 2 TL Google ücreti kesilmiştir' diye bir mesaj geldi. GSM operatörünün müşteri hizmetlerini arayarak neden ücret kesildiğini öğrenmek istedim. Bana, internet üzerinden yapmış olduğum alışverişler nedeni ile kesinti yapıldığını söyledi. İlk etapta olaya bir anlam veremedim. Banka hesaplarımı kontrol ettiğimde ise adeta şok oldum. Kredi kartımın limitinin tamamıyla alışveriş yapılmış. Bankaya gittim, bana, internet üzerindeki farklı sitelerden alışveriş yapıldığı söylendi. Kart limitinde kalan son 1 TL'yi bile harcamışlar. Kartım, internet alışverişlerine kapalı olduğu halde yaşadığım bu mağduriyetin banka tarafından karşılanmasını talep ediyorum."