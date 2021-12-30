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  4. SON DAKİKA | Mansur Yavaş sosyal medyadan duyurdu: Atatürk'ün talimatıyla yapılmıştı, 27 yıl sonra bir ilk...

SON DAKİKA | Mansur Yavaş sosyal medyadan duyurdu: Atatürk'ün talimatıyla yapılmıştı, 27 yıl sonra bir ilk...

30.12.2021 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Atatürk'ün talimatı ile 1936 yılında inşa edilen ve Türkiye'nin ilk betonarme barajı olan Çubuk-1 barajıyla ilgili 27 yıl sonra önemli bir gelişme yaşandı. Yeniden su tutmaya başlayan barajla ilgili bu önemli gelişmeyi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Son dakika haberi: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Twitter hesabından duyurduğu gelişmeye göre Ankara'nın Altındağ ilçesi sınırında Çubuk Çayı üzerine kurulu Çubuk- 1 Barajı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin geçen yıl başlattığı ihya çalışmaları sonucu 27 yıl aradan sonra su tutmaya başladı. Çalışmalar kapsamında barajdaki dip çamuru temizlenerek su alma yapısı aktif hale getirildi.

TÜRKİYE'NİN İLKLERİNDEN

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatı ile inşa edilen ve Türkiye'nin ilk betonarme barajı olan Çubuk- 1'den elde edilen su, tarımsal sulama ve yeşil alan sulamalarında kullanılacak. Çubuk Çayı’nın kirlenmesi ve baraj çanağının alüvyonla dolması nedeniyle 1994 yılında Çubuk- 1 Barajı'nda su birikimi durdurulmuştu.

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MANSUR YAVAŞ: CUMHURİYET NESLİ NE YAPAR? ATA'SININ MİRASINA SAHİP ÇIKAR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çubuk- 1 ile ilgili haberi Twitter hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Cumhuriyet nesli ne yapar? Ata'sının mirasına sahip çıkar. Mutluyuz, Çubuk- 1 Barajı, 27 senenin ardından yaptığımız çalışmalarla su tutmaya başladı."

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"DAHA SAĞLIKLI, DAHA DÜZGÜN VE KOKUDAN ARINDIRILMIŞ SUYLA BULUŞTURACAĞIZ"

ANFA Genel Müdür Yardımcısı Özgür Alçı, yapılan çalışmalara ilişkin bildi verdi. Yaklaşık 7 milyon metreküp su tutumu hedeflediklerini aktaran Alçı, "Dolusavak ve dipsavak arasındaki belirli kotlarda bypass boru bağlantısıyla Çubuk- 1 Rekreasyon Alanı’ndaki kanala dinlenmiş, çökelmiş temiz suyu vererek hemşehrilerimizi daha sağlıklı, görsel olarak da daha düzgün ve kokudan arındırılmış bir suyla buluşturacağız" açıklamasında bulundu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ankara Mustafa Kemal Atatürk
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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Yaparsa Mansur başkan yapar! Ankaparktan 1000 kat iyidir
Allah seni tüm şeytanların iftiralarından korusun. Yüreği güzel adam
Büyük başkan inşallah seçimlerde adaysin ama reisi cumhurluğa

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