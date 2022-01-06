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  4. Mansur Yavaş'tan metaverse paylaşımı: "Ankara 4. şehir oldu"

Mansur Yavaş'tan metaverse paylaşımı: "Ankara 4. şehir oldu"

06.01.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabı üzerinden metaverse duyurusu yaptı. Mansur Yavaş, Ankara'nın, Log Angeles, Bari ve Helsinki'den sonra 4. test şehri olduğunu açıkladı. Yavaş, "BLD 4.0 vizyonumuzla Metaverse entegrasyonunu tamamlayacak, icraatlarımızla orada da olacağız." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'tan metaverse paylaşımı: "Ankara 4. şehir oldu"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, daha önce Twitter'da BLD 4.0 isimli bir video paylaşmıştı. Videoda "Artık dijital katılımcılık ile bütçeyi yönetecek, yaşadığınız şehrin projelerini belirleyeceksiniz. Başkent sizin, karar sizin." ifadelerine yer verilmişti. Mansur Yavaş, Twitter hesabından yeni bir paylaşım daha yaparak, bu kez metaverse odaklı bir duyuru gerçekleştirdi.

MANSUR YAVAŞ'TAN METAVERSE DUYURUSU GELDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, söz konusu paylaşımında “Ankara’mız; Los Angeles, Bari ve Helsinki’den sonra Metaverse’un açık ve birlikte kullanılır olması için standartlar geliştiren Open Ar Cloud Association’un 4. test şehri oldu” ifadelerini kullandı. Ayrıca Yavaş, sözlerini bir video ile de destekledi.

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METAVERSE ENTEGRASYONU TAMAMLANACAK

Mansur Yavaş “BLD 4.0 vizyonumuzla Metaverse entegrasyonunu tamamlayacak, icraatlarımızla orada da olacağız” diyerek paylaşımını tamamladı.


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Mansur Yavaş Ankara
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