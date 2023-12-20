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Akşener'in 'korkak' çıkışı sonrası İmamoğlu da konuştu! "Dönemin modası herhalde"

20.12.2023 13:35 | Son Güncelleme:
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Son günlerde İYİ Parti lideri Meral Akşener ile aralarındaki gerginliğin yükseldiği iddialarıyla gündemde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "dönemin modası" çıkışıyla dikkat çekti. İmamoğlu "Onlara bu modanın tutmadığını İstanbullular çatır çatır gösterecek" sözleriyle de yerel seçimlere yönelik mesaj verdi.

Akşener'in 'korkak' çıkışı sonrası İmamoğlu da konuştu! "Dönemin modası herhalde"

Bir dönem 'abla-kardeş' olarak anılacak kadar yakın olmalarıyla bilinen Akşener ve İmamoğlu arasında İYİ Parti İBB Meclisinde yaşananlar nedeniyle gerginlik sürüyor. Akşener dünkü konuşmasında İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın korkup cumhurbaşkanı adayı olamadıklarını savununca tartışmalar alevlendi. O 'korkak' çıkışına bugün Mansur Yavaş yanıt verirken İmamoğlu da açılış töreninde dikkat çeken mesajlar verdi.

Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e 'korkak' yanıtı Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e 'korkak' yanıtı

"DÖNEMİN MODASI HERHALDE"

İmamoğlu, "Aksaray Sanat Meydanı ve Zemin Altı Otoparkı Temel Atma Töreni"ne katıldı. Törendeki konuşmasında İmamoğlu, "Bize eleştiri yapılacak mı? Tabii ki yapılacak. Yapıcı eleştiriler ya da gerçekten yaptığınız işe dair daha iyiyi yakalamak adına bize sunulan önerileri dinliyor muyuz? Can kulağıyla dinliyoruz ama dikkat edin bize yönelik eleştirilerin tamamı, büyük çoğunluğu ne yazık ki belediyecilikle ilgisi olmayan, millete tek bir fayda sağlamayan, vakti geçmiş, uyduruk siyasi yakıştırmalar, geçmişten bugüne defalarca sorgulayıp sorgulayıp ortaya koydukları işler. Olsun böyle bir dönem yaşanacak. Herhalde bu dönemin modası da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve onun başkanı İmamoğlu'na saldırmak" dedi.

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"İSTANBULLULAR ÇATIR ÇATIR GÖSTERECEK"

"Olsun o modayı görüyoruz" diyen İmamoğlu şöyle devam etti:
"Onlara bu modanın tutmadığını, modası geçmiş bir iş olduğunu 31 Mart'ta 16 milyon İstanbullu çatır çatır gösterecek. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? İş üretemiyorlar, iş üretecek kadroları kalmadı. Kimse onlarla çalışmak istemiyor. Milletimize yüzümüz dönük, biz neye güveniyoruz? Başından beri söyledik. Milletimizin aklına güveniyoruz biz. Ortak akla güveniyoruz. Onlar neye güveniyor, bir kişinin aklına güveniyorlar. O kişi kimdir bilmiyorum ama onun aklına güveniyorlar. Bir kişinin iki dudağının arasından çıkan lafa itibar ediyorlar. Biz 16 milyon insanımıza güveniyoruz. Sizlerin evlerinizdeki o minik çocuklarınızın aklına güveniyoruz. Onlar çok zekiler. Bütün insanlarımız çok zeki ve onların aklıyla bir ortak akıl mekanizmasıyla hem bu şehri hem bu ülkeyi nasıl ayağa kaldıracağını yine bu milletimiz çok iyi biliyor. Biz o milletin has, halis temsilcileri olmaya devam edeceğiz. Bu kadar net. Başkaları da o bir kişinin tensipleriyle ya da emirleriyle iş yapmaya devam etsinler.

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"VATANDAŞIN DİKKATİNİ SİYASİ KAVGALARA ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Biz milletimizin emirleriyle, tensipleriyle, kanaatleriyle, aklıyla yol yürümeye devam edeceğiz. Bu kadar basit. Ne yaparlarsa yapsınlar, vatandaşımız durumun farkındadır. Malum siyasetçilerin çoğu zaman cambaza bak der gibi vatandaşın dikkatini siyasi kavgalara çekmeye çalışıyorlar ama biz bu kavgaları kenara alıp, açılış yapmaya devam ediyoruz."

(AA)

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Ekrem İmamoğlu
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