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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'a çıkışan DEM'li vekile vatandaşlardan tepki: 'Böyle konuşmaya hakkınız yok'

23.06.2024 19:08
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Diyarbakır ve Mardin'deki yangında hayatını kaybedenler için Mardin Valisi Tuncay Akkoyun taziye ziyaretinde bulundu. DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz'in Vali Akkoyun'a çıkışmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlardan birinin "Burası taziye evidir, böyle konuşmaya hakkınız yok" demesi üzerine Aydeniz parmak sallayarak "Siz konuşmayın. Haddine değil senin" diye cevap verdi.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'a çıkışan DEM'li vekile vatandaşlardan tepki: 'Böyle konuşmaya hakkınız yok'

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve beraberindekiler, Diyarbakır ve Mardin sınırındaki bölgede çıkan ve 15 kişinin öldüğü yangında hayatını kaybedenlerin taziyesine katılmak üzere, Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ Mahallesi’nde taziye ziyaretinde bulundu.

DEM PARTİLİ VEKİL'DEN VALİYE: 'HANGİ YÜZLE BURADA OTURUYORSUN'

Bu sırada DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz, taziyenin olduğu yas evine gelerek, Vali Akkoyun’a "Hangi yüzle burada oturuyorsun" diyerek bağırdı.

VATANDAŞLAR DEM'Lİ VEKİLE TEPKİ GÖSTERDİ

Ölenlerin yakınlarından biri de Aydeniz’e "Burası taziye evidir, böyle konuşmaya hakkınız yok" dedi. Aydeniz de parmak sallayarak "Siz konuşmayın. Haddine değil senin" diye cevap verdi. Bu sırada Vali Akkoyun ve beraberindekiler dışarıya çıkarken, çevredekiler de Aydeniz’e tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"PROPAGANDA YAPIYORLAR"

Ölenlerin yakınları, Vali Akkoyun ve beraberindekileri uğurlarken yanlarına gelip, Vali Akkoyun’a “Bunlar propaganda yapıyorlar, bizim huzurumuzu da bozuyorlar. Böyle şeyler taziyede olmaz, bizi utandırdılar. Keşke böyle olmasaydı. Size kapımız her zamana açıktır. Bunların bizimle, bizim köyle alakaları yok. Bunlar dışarıdan gelip ortalığı bozanlardır” dedi. Vali Akkoyun ise, “Biz sabırlı olacağız, köylümüzün, vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Dün de buradaydık, bugün de buradayız, Yarın da burada olacağız. Sabırlı olacağız. Biz sizi seviyoruz, Allah sizden razı olsun. Sizleri seviyoruz, Allah rahmet eylesin” yanıtını verdi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
yangın Diyarbakır Mardin
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