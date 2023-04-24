Marilyn Monroe'nun zamansız güzellik sırları! Genç görünmek için...

Amerikalı oyuncu ve model Marilyn Monroe, 36 yaşında vefat edene kadar güzelliği ve başarılarıyla birçok filmde yer aldı. Canlandırdığı ikonik karakterler ve özel hayatıyla dikkat çeken Marilyn Monroe'nun güzelliği yaşadığı döneme damga vurmuştu. Günümüzdeki tek tipleşmiş güzellik standartlarına rağmen hala beğenilmeye devam eden Marilyn Monroe'un birçok güzellik sırrı bulunuyor.

MARILYN MONROE'NUN GÜZELLİK SIRLARI

GÜNEŞTEN UZAK DURUYORDU

Monroe, "Kaliforniya'da revaçta" olmasına rağmen neden güneşten uzak durduğunu, "Kişisel olarak derin bir bronzluğa karşıyım çünkü her yerde sarışın olmayı seviyorum" diye açıkladı. Bronzlaşmaya karşı çıkan Monroe, beyaz cildini güneşten uzak durmasına borçluydu.

SAÇINI SIK SIK YIKAMIYORDU

Monroe'nun eşsiz saç rengi oldukça beğeniliyordu. Monroe, bir dizi kuaförle her üç haftada bir saçlarını boyatırdı. Çok fazla yıkamaktan kaçınmak için (bu, rengi etkileyebilir) ve saçlarının taze görünmesini sağlamak için iki günde bir kuru şampuan kullanıyordu.

UYKUYA ÖNEM VERİYORDU

Uykusunun tadını çıkaran bir kadın olan Monroe, geniş bir tek kişilik yatakta her gece 10 saat uykuda kalıyordu. Pazar günlerini kendine ayıran Monroe, tüm gününü yatakta geçiriyordu.

CİLDİNİN SIKILIĞINI BUZ BANYOSUNA BORÇLU

Günümüzde birçok ünlünün uyguladığı buz banyosu trendini çok eski yıllardan cilt bakım rutinine ekleyen Monroe, buz banyosu sayesinde cildinin yaşlanmasını önleyerek daha gergin gözükmesini sağlıyordu.

MAKYAJDAN ÖNCE VAZELİN KULLANIYORDU

Zamansız makyajıyla bilinen Monroe, fondötenin cildine iyice oturması ve uzun süre kalabilmesi için cildine kat kat vazelin uyguluyordu. Monroe, vazelin dışında kuru cildine zeytinyağı uygulaması da yapıyordu.



