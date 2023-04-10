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Market raflarında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' protestosu! O sözleri yeniden gündem oldu: Sosyal medyanın konuştuğu QR kodlu video...

10.04.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki yapıştırmaların gündem olmasıyla tasarımın sahibi Mahir Akkoy'un gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından bu kez CHP Gençlik Kolları yeni protesto başlattı. Market raflarında yer alan protestoda Erdoğan'ın geçmişte ekonomiyle ilgili yaptığı bir açıklamadaki sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

2023 seçimlerine yaklaşık 1 ay kala siyasetin gündeminde hareketlilik her geçen gün artıyor. 14 Mayıs'ta ortaya çıkacak tablo dün büyük oranda şekillenirken geçtiğimiz haftaya damgasını vuran olaylardan Mahir Akkoyun'un tasarladığı yapıştırmalar olmuştu.

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SOSYAL MEDYA O VİDEOYU KONUŞUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eleştiri getiren yapıştırmaların tasarımcısı Akkoyun geçtiğimiz günlerde gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Sosyal medya şimdi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın market raflarında protesto edildiği videoyu konuşuyor.

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"FİYATLANDIRMA HAKKINDA DETAYLI BİLGİ"

CHP Gençlik Kolları raflarda fiyat etiketlerinin yanına QR kod yerleştirdi. "Fiyatlandırma hakkında detayli bilgi için QR kodu okutun" ifadeleri yer alan kod okutulduğunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte yaptığı bir konuşmadan kesit izleniyor.

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'EKONOMİ' SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Söz konusu videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye'nin ekonomisin sorumlusu benim, ben" ifadelerini kullanıyor.
QR kodun okutulduğu anlar sosyal medyada paylaşıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması da yeniden gündeme geldi.

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