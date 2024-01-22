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Marmara Üniversitesi'nden İstanbul semalarına dumanlar yükseldi: Tarihi binanın restorasyonunda riskli anlar

22.01.2024 10:37 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarından Marmara Üniversitesi'nden gökyüzüne dumanların yükseldiği görüntüler gündem oldu. Restorasyon süreci devam ederken meydana gelen olayın duvarın hemen dibindeki moloz ve atıkların yakılmasından kaynaklandığı ileri sürüldü. Tarihi değer taşıyan binaya risk oluşturan o anlar 'pes' dedirtti.

Marmara Üniversitesi'nden İstanbul semalarına dumanlar yükseldi: Tarihi binanın restorasyonunda riskli anlar

Konumuyla Roma Dönemi'ne, yapılarıyla ise bir asırdan öncesine uzanan bir tarihe sahip Marmara Üniversitesi'nde rektörlük ve ek hizmet binasının restorasyon süreci devam ediyor. Restorasyon ile yapıya zaman içinde edilen müdahalelerin etkilerinin geriye çevrilmesi hedeflenirken şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

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ASIRLIK BİNADAN DUMANLAR YÜKSELDİ

İddiaya göre restorasyon işlemleri devam ederken yapının hemen yanında toplanan moloz ve atıklar işçiler tarafında yakıldı. Bu anlar havadan çekilen görüntülere de yansıdı.

Tarihi 1898 yılına kadar uzanan tarihi binanın restorasyonu sırasında yakılan ateşin duvarın hemen yakınında olması "bu kadarına da pes" dedirtti.

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"YAPININ ALDIĞI ZARARLARDAN GERİ DÖNÜLMESİ SAĞLANDI"

Üniversitenin internet sitesinde restorasyon işlemleri ile ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verilmişti: “Restorasyon işi kapsamında; restorasyon projesinde benimsenen temel yaklaşımla, yapının tasarımı, mimari özellikleri, yapım sistemi, malzeme kullanımı açısından özgün değerlerinin korunmasını amaçlandı. Bu doğrultuda, mümkün olduğunca özgün malzeme yerinde korundu ve minimum müdahale ilkesi benimsenerek, gerektiğinden fazla müdahale yapılmamasına özen gösterildi. Ancak minimum müdahaleyle korumanın mümkün olmadığı durumlarda, bozulan özgün malzemeler yeni malzeme ile yenilendi. Restorasyon projesinde, yapıya zaman içinde ilave edilen, fiziksel veya görsel açıdan zarar veren, yapının mimari bütünlüğünü bozan niteliksiz ekler ve müdahalelerden arındırılıp ve bu müdahalelerin yapıya verdiği zararların mümkün olduğunca geri döndürülmesi sağlandı" ifadelerine yer verilmişti.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Marmara Üniversitesi duman
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