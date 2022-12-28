'Masa dağılıyor mu?' sorusuna Akşener'den yanıt! Fotoğraftaki o detay gündem olmuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün akşam bir araya geldi. Ankara Ahlatlıbel Tesisleri'nde gerçekleşen görüşme öncesi "Masa dağılacak" iddiaları bir anda gündem yaratmıştı. Söz konusu iddia hızla yayılırken, açıklamalar peş peşe gelmişti.

Kılıçdaroğlu'nun talebi üzerine yemekte buluşan iki liderin hem Altılı Masa’nın yol haritasını hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun aldığı ceza ardından CHP ve İYİ Parti arasında yaşanan sorunun ele alındığı öğrenildi.

AKŞENER'DEN İLK AÇIKLAMA

Söz konusu görüşme sonrası İYİ Parti lideri Meral Akşener'den açıklama geldi.

“MASA DAĞILIYOR MU?” SORUSUNA YANIT VERDİ

Gazeteci Murat Yetkin'e konuşan Akşener, “Masa dağılıyor mu?” sorusuna “Niye dağılsın Altılı Masa? Birlikte kazanacağımızı söylüyoruz” yanıtını verdi.

ADAY KONUŞULDU MU?

Akşener, Altılı Masa’nın kimi aday göstereceğinin konuşulup konuşulmadığı sorusuna cevaben, “Onu Altılı Masada konuşacağız. İstanbul meselesini konuştuk; onun dışında neleri konuşup konuşmadığımızı söylemedim. Çünkü bu konu gerçekten mihenk taşı” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFTAKİ DİKKAT ÇEKEN DETAY

Dün akşamki görüşmede basına servis edilen fotoğrafta iki liderin de gergin olması dikkat çekmişti. Akşener söz konusu karede gergin görünmesini kendisinin geçirmekte olduğu grip hastalığına bağladı ve “Gergin bir durum yoktu” diye konuştu.



