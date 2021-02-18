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Maske gribal enfeksiyonlara da kalkan oldu!

18.02.2021 11:55 | Son Güncelleme:
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Maske gribal enfeksiyonlara da kalkan oldu!

Covid-19'da en büyük koruyucumuz olan maske, üst solunum yolu enfeksiyonlarında da kalkan oldu. Konu ile ilgili açıklama yapan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Davut Akduman, hastalıklardan korunmak için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Havaların soğumasıyla birlikte grip ve soğuk algınlığı vakaları da artıyor. Korona virüs sürecinde üst solunum yolu hastalıklarından korunmak önem taşıyor. Yapılan çalışmalar cerrahi maskelerin soğuk algınlığına veya gribe karşı en iyi korumamız olduğunu ortaya koyuyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Davut Akduman, korona virüsün en büyük koruyucusunun maske olduğunu belirterek, aynı zamanda maskenin üst solunum yolu enfeksiyonlarından da koruyacağını söyledi.

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Davut Akduman, havaların soğumasıyla birlikte gribal enfeksiyonlarda riskin artabileceğini kaydetti.

'EN BÜYÜK KORUYUCUMUZ ESASINDA MASKEMİZ'

Doç. Dr. Akduman, bir anda 5-10 derece gibi düşüşlerin vücudun ısısını ayarlayamaması nedeniyle üst solunum yolu enfeksiyonlarında bir yatkınlık oluştuğunu ifade ederek, “Havaların soğumasıyla birlikte aynı zamanda kapalı ortamlarda bulunma durumu da artmakta. Böyle ortamlarda birbirimize damlacık yoluyla enfeksiyonları bulaştırma ihtimalimiz de daha artmakta. Bundan dolayı da bizim şu anda en büyük koruyucumuz esasında maskemiz. Covid-19 nedeniyle zaten halkımız maske kullanmaya çoğunlukla alıştı. Bu aynı zamanda bizi üst solunum yolu enfeksiyonlarından da koruyacaktır. Maskenin yanı sıra tabi ki mesafemizi, el hijyenimize dikkat etmemiz, bol miktarda C vitamininden zengin meyveler öneriyorum. Şu an Okullarımızın kısmen de olsa açılması gündemde. Bu bağlamda okullarda özellikle teneffüs araları olabilir ya da diğer zamanlarda saat başı 5-10 dakikalık bile kapalı ortamların havalandırılması bizim için çok önemli. Hem üst solunum yolu enfeksiyonlarını hem de Covid-19 açısından da ciddi bir önlem olacaktır” dedi.

HASTALANMAMAK İÇİN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Hapşıran, öksüren kişilerin mümkün olduğunca maskesini takmasını önerdiklerini aktaran Doç. Dr. Akduman, “Mümkünse bir peçeteye ya da dirseklerine öksürmelerine, hapşırmalarına özellikle dikkat etmeleri gerekiyor. Bir de çok sık kullandığımız kapalı ortamlardan birisi de asansörler. Asansörlere mümkün olduğunca kalabalık olarak binmemek gerekiyor. Az sayıda binilmesi çok önemli. Yakın temasta bulunulmaması, tuşlara elimizle basmak yerine bir anahtar ya da başka bir cisimle basmamızı uygun görüyorum. Bunun yanı sıra her eve geldiğimizde ellerimizi mutlaka güzel bir şekilde 20 saniye yıkamamız çok önemli. Dış ortamlarda el dezenfektanlarını mutlaka kullanmamız gerekiyor. Alkol oranı yüzde 80’in üzerinde olan kolonyaları kullanmamız önemli. Yüzey temizleyiciler bulunduğumuz ortamlarda özellikle okullarda, ortak kullanım alanlarında sık sık ve temizlenmesi çok önemli. Bu bizi enfeksiyonlara karşı koruyacaktır. Bir gribal enfeksiyon, yüksek ateş, hapşırık, burun tıkanıklığı, burun akıntısı oluştuğunda ise hekime başvurmamız oldukça önemli. Gerekirse ona yönelik tıbbi tedaviye başlanması gerekiyor. Covid-19 ayırıcı tanısı yapılması gerekiyor. Ona göre de önlemlerimiz ve tedavimizi uygulayacağız” diye konuştu.

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