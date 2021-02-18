Maske gribal enfeksiyonlara da kalkan oldu!

Havaların soğumasıyla birlikte grip ve soğuk algınlığı vakaları da artıyor. Korona virüs sürecinde üst solunum yolu hastalıklarından korunmak önem taşıyor. Yapılan çalışmalar cerrahi maskelerin soğuk algınlığına veya gribe karşı en iyi korumamız olduğunu ortaya koyuyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Davut Akduman, korona virüsün en büyük koruyucusunun maske olduğunu belirterek, aynı zamanda maskenin üst solunum yolu enfeksiyonlarından da koruyacağını söyledi.

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Davut Akduman, havaların soğumasıyla birlikte gribal enfeksiyonlarda riskin artabileceğini kaydetti.

'EN BÜYÜK KORUYUCUMUZ ESASINDA MASKEMİZ'

Doç. Dr. Akduman, bir anda 5-10 derece gibi düşüşlerin vücudun ısısını ayarlayamaması nedeniyle üst solunum yolu enfeksiyonlarında bir yatkınlık oluştuğunu ifade ederek, “Havaların soğumasıyla birlikte aynı zamanda kapalı ortamlarda bulunma durumu da artmakta. Böyle ortamlarda birbirimize damlacık yoluyla enfeksiyonları bulaştırma ihtimalimiz de daha artmakta. Bundan dolayı da bizim şu anda en büyük koruyucumuz esasında maskemiz. Covid-19 nedeniyle zaten halkımız maske kullanmaya çoğunlukla alıştı. Bu aynı zamanda bizi üst solunum yolu enfeksiyonlarından da koruyacaktır. Maskenin yanı sıra tabi ki mesafemizi, el hijyenimize dikkat etmemiz, bol miktarda C vitamininden zengin meyveler öneriyorum. Şu an Okullarımızın kısmen de olsa açılması gündemde. Bu bağlamda okullarda özellikle teneffüs araları olabilir ya da diğer zamanlarda saat başı 5-10 dakikalık bile kapalı ortamların havalandırılması bizim için çok önemli. Hem üst solunum yolu enfeksiyonlarını hem de Covid-19 açısından da ciddi bir önlem olacaktır” dedi.