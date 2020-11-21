Maske uyarısına aldırış etmediler! Sosyal medyadan ihbar edilen çift, otelde yakalandı

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Beşiktaş Ihlamurdere Caddesi'nde meydana geldi. Turist çift, caddedeki çiğ köfteciden alışveriş yaparken maske takmadı. Güliz G., maske takmaları için uyardı ancak turist çift aldırış etmedi.

'SİZİ İFŞALARIM DEMEM ÜZERİNE POZ VERDİLER'

Güliz G., bu kez de çifte fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaşacağını söyledi. Cep telefonunu çıkaran kadın, kendisine poz veren turist çiftin fotoğrafını çektikten sonra sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Güliz G.., “Bu iki kişi dün gece 22.15 sularında Beşiktaş Ihlamurdere çiğ köfte alırken maskenizi takın uyarılarına rağmen takmamış, sizi ifşalarım demem üzerine de böyle poz vermişlerdir. Yabancı uyruklulardır. Denetleme yapılmazsa sonuçlarının ne olduğunu görüyoruz” paylaşımı yaptı. Güliz G., Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi hesabını da etiketledi.

Bunun üzerine polis harekete geçti. Kadının paylaştığı fotoğraftan yola çıkarak turist çiftin kimliğini tespit edildi. Çiftin Şişli'de bir otelde kaldığını da belirleyen polis, saat 02.30 sıralarında otele giderek lobiye gelen çifte "Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet" suçundan 900'şer lira idari para cezası kesti.

Kaynak: DHA

