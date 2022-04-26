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MASKE YASAĞI KALKTI MI? Uçak, otobüs ve okullarda maske zorunluluğu kalktı mı?

26.04.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maske yasağı kalktı mı? Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra, ülkelere yayılarak can kayıplarına neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin son durum bugün Bilim Kurulu Toplantısında değerlendirilecek. Bakan Koca'nın "en önemli toplantı" diyerek duyurduğu Bilim Kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Peki Maske yasağı kalktı mı? Uçak, otobüs ve okullarda maske zorunluluğu kalktı mı? İşte detaylar...

MASKE YASAĞI KALKTI MI? Uçak, otobüs ve okullarda maske zorunluluğu kalktı mı?

Maske yasağı kalktı mı? günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Uçak, otobüs ve okullarda zorunluluğu devam eden maske yasağına ilişkin bugün açıklamada bulunulması bekleniyor. Vatandaşlar şimdiden, Maske yasağı kalktı mı? Uçak, otobüs ve okullarda maske zorunluluğu kalktı mı? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

MASKE YASAĞI KALKTI MI?

Maske kullanımı, HES kodu sorgulaması ve negatif PCR test sonucu ibrazı istenilmesine ilişkin hükümlerin uygulanması 3 Mart'ta sonlandırılmıştı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Bundan böyle açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske kullanma zorunluluğu uygulanmayacak.

Yeni bir karar alınıncaya kadar; okul, hastane, sinema, tiyatro gibi kişiler arasında gerekli sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile otobüs, minibüs, servis, tren, metro, vapur, uçak gibi her türlü toplu ulaşım araçlarında (şehirlerarası dahil) maske kullanım zorunluluğu uygulanmasına devam edilecek."

Bakan Koca maske yasağının esnetilmesine ilişkin yaptığı açıklamada "Özellikle mesafenin korunmadığı kapalı alanlarda; yani mesafe korunamıyorsa uçak, otobüs, tiyatro, sinema gibi sağlık kuruluşları gibi alanlarda, okulların kapalı alanlarında maskeleri kullanmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer vermişti.

Bugün, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Bilim Kurulu en önemli toplantılarından birini yapmış olacak" diye açıkladığı, maske tedbirlerinin de esnetileceği düşünülen Bilim Kurulu toplantısı başladı.

Toplantıda kapalı alanlarda maske tedbirlerinin esnetilmesinin de gündemde olacağı belirtiliyordu.

Bilim Kurulu Toplantısında maske ile ilgili önemli kararların alınacağı öngörülüyor.

UÇAK, OTOBÜS VE OKULLARDA MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 15.00'de açıklamalarda bulunacak.

Maske yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile netlik kazanmış olacak.

Konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) maske bilim kurulu
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