MasterChef'te Mehmet Şef'ten Sadri Alışık benzetmesi! Barbaros'un bıyıklı hali şaşırttı

MasterChef'te haftanın eleme adayları Esra, Batuhan, Sergen ve Eren oldu. Yarışmacılar eleme potasından çıkmak için hünerlerini sergileyecekler. Eleme potasına giren yarışmacıları yukarıdan izleyen Barbaros Yoloğlu'nun yeni imajı ise görenleri şaşırttı.

MASTERCHEF'TE GÜLÜMSETEN ANLAR

Mehmet Şef, "Sadri Alışık bıyığı' diyerek göndermede bulundu. Barbaros ise usta oyuncunun 'Turist Ömer' filmindeki selamını yaparak elini başına götürdü ve "Büyük üstad ne demiş: Madem ki günün birinde hepimiz çekip gideceğiz. O halde bunca matem bunca gözyaşı ne için?" ifadelerini kullandı. O anlar izleyenleri gülümsetti.

BARBAROS'UN YENİ İMAJI ŞAŞIRTTI

Bir sosyal medya kullanıcısı, yaptığı paylaşımda "Şu 3 yıllık MasterChef hayatımda kaç tane Barbaros versiyonu gördüm, sayamıyorum. Her defasında bambaşka biri oluyor." ifadesine yer verirken genç yarışmacının fanları şampiyonluk için destek mesajları yayımlamaya başladı.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

"Barbaros dışında diğer 4 kişiden herhangi birisi şampiyon olursa masterchef tarihinin en balon şampiyonu olacak."

"Hatırlatma: MasterChef All Star şampiyonu Barbaros Yoloğlu olacaktır."

"Şampiyon Sergen yada Barbaros. Gerisi hikaye!"

"MasterChef final tahminim: Barbaros - Hasan finali olursa; Barbaros kazanır. Barbaros - Sergen finali olursa; net Sergen kazanır. Hasan - Sergen finali olursa; net Hasan kazanır. Kıvanç - Sergen finali olursa net bu kazanır diyemem. Tahsin - Eren finali olursa; Eren kazanır."







