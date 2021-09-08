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MEB tüm soruları yanıtladı! Okullarda Kovid-19 vakası görüldüğünde ne yapılacak?

08.09.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze eğitimin başlamasının ardından okullarda Kovid-19 vakası görülmesi halinde neler yapılacağına ilişkin soru ve cevapları yayımladı. İşte "Sınıfta korona çıkarsa ne olur?" sorusunun yanıtı ve tüm merak edilenler...

MEB tüm soruları yanıtladı! Okullarda Kovid-19 vakası görüldüğünde ne yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan "Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar Rehberi"ne göre hazırlanan ve Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan sorular ve cevaplar şöyle:

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SINIFTA BİR ÖĞRENCİ POZİTİF ÇIKARSA NE OLUR?

Soru: Sınıfımızda bir öğrencimizde Kovid-19 pozitif vaka saptandı. Sınıfımızda şu anda sadece bir tane vaka var. Ne yapmalıyız?

Cevap: Pozitif vaka olan öğrenci sağlık kuruluşunun takibinde olur ve okula devam etmez. Pozitif vaka çıkan sınıftaki diğer öğrenciler ve bu sınıfta görev alan öğretmenler okula devam eder. Bu kişilerin okul girişinde 14 gün boyunca, günde en az iki kez semptom sorgulamaları yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Bu sınıftaki çocukların teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanır.

Soru: Sınıfımızda bir öğrencimizde Kovid-19 pozitif vaka saptandı. 10 gün içinde sınıfımızdaki başka bir öğrencinin ateşinin okul girişindeki ölçümlerde 38 derecenin üzerinde olduğu tespit edildi. Ne yapmalıyız?

Cevap: Okul girişinde semptom veya yüksek ateşi tespit edilen öğrencinin ailesi ile ivedilikle iletişime geçilerek sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre Kovid-19 enfeksiyonu tespit edilirse öğrenci pozitif vaka olarak kabul edilir. Aynı sınıfta 10 gün içinde 2. kez vaka çıktığı için sınıftaki öğrencilerin tamamı yakın temaslı olarak kabul edilerek eve gönderilir ve 14 gün boyunca evde temaslı takibine alınır. Bu sınıftaki tüm öğrencilere evde olduğu süre boyunca uzaktan eğitim verilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre ateşi yüksek olan öğrencide Kovid-19 enfeksiyonu tespit edilmezse sınıftaki diğer öğrenciler okula devam eder.

Soru: Sınıfımızda bir öğrencimizde Kovid-19 pozitif vaka saptandı. 10 gün içinde başka bir öğrencimizin daha evde rahatsızlandığı, sağlık kuruluşuna başvurduğu ve yapılan PCR testi sonucunda Kovid-19 pozitif vaka saptandığı velisi tarafından okulumuza bildirildi. Ne yapmalıyız?

Cevap: Aynı sınıfta 10 gün içerisinde birden fazla vaka çıkması durumunda sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilir. Bu öğrenciler eve gönderilir ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınır. Bu sınıftaki öğrencilere uzaktan eğitim verilir.

SINIFTA ÖĞRETMEN POZİTİF ÇIKARSA NE OLUR?

Soru: Sınıfımızda bir öğrencimizde Kovid-19 pozitif vaka saptandı. 10 gün içinde bu sınıfta ders veren öğretmenimizde de Kovid-19 pozitif vaka saptandı. Bu durumda ne yapmalıyız?

Cevap: Öğretmenin okul dışında riskli bir teması yoksa, pozitif vaka olan öğretmen sağlık kuruluşunun takibinde olur ve okulda eğitime devam etmez. İlk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilir. Bu öğrenciler eve gönderilir ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınır. Bu sınıftaki öğrencilere uzaktan eğitim verilir. Bu durumda, okuldaki diğer öğretmenler temaslı kabul edilir ve maske takmak koşuluyla okula devam eder. Temaslı öğretmenlerin okul girişinde 14 gün boyunca, günde en az iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom gösteren veya yüksek ateşi tespit edilen öğretmen, sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.

Öğretmenin okul dışında riskli bir teması varsa, pozitif vaka olan öğretmen sağlık kuruluşunun takibinde olur ve okulda eğitime devam etmez. Okuldaki diğer öğretmenler ve ilk vaka çıkan sınıftaki öğrenciler temaslı kabul edilir, okul girişinde 14 gün boyunca, günde en az iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom gösteren veya yüksek ateşi tespit edilen kişiler sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre kişiler okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.

Soru: Sınıfta ders veren öğretmende Kovid-19 pozitif vaka saptandı. Ne yapmalıyız?

Cevap: Pozitif vaka olan öğretmen sağlık kuruluşunun takibinde olur ve okulda eğitime devam etmez. Bu sınıftaki öğrenciler temaslı kabul edilir ve okula devam eder. Diğer öğretmenler temaslı kabul edilir ve çalışmaya devam eder. Temaslı öğretmenler ve pozitif öğretmenin derse girdiği sınıftaki öğrencilerin, okul girişinde 14 gün boyunca, günde en az iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom gösteren veya yüksek ateşi tespit edilenler sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre bu kişiler okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.

ÖĞRETMEN VEYA ÖĞRENCİ AİLESİ POZİTİF ÇIKARSA NE OLUR?

Soru: Öğretmen veya öğrencinin ailesinde Kovid-19 pozitif vaka saptandı. Ne yapmalıyız?

Cevap: Vakanın tespit edildiği ailedeki öğretmen veya öğrenci yakın temaslı kabul edilir. Bu öğretmen veya öğrenci 14 gün boyunca evde temaslı takibine alınır ve okula devam etmez. Öğrenci uzaktan eğitime devam eder.

Soru: Ana sınıfında okuyan bir öğrencimizde Kovid-19 pozitif vaka saptandı. Ne yapmalıyız?

Cevap: Ana sınıfındaki tüm öğrencilerin yakın temaslı kabul edilmesi için tek pozitif vaka yeterlidir. Bu sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilerek eve gönderilir ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınır.

OKULDA TEMASLI ÖĞRENCİ VEYA ÖĞRETMEN OLURSA NE YAPILACAK?

Soru: Temaslı kabul edilen kişiler için nasıl uygulama yapılır?

Cevap: Temaslı kabul edilen öğretmen ve öğrencilerin, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Okul idaresince belirlenen görevliler tarafından yapılan kontrollerde semptom gösteren veya yüksek ateşi tespit edilenler, sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre bu kişiler okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.

Soru: Yakın temaslı kabul edilen kişiler için nasıl uygulama yapılır?

Cevap: Aynı sınıfta eş zamanlı, yani 10 gün içerisinde, birden fazla vaka çıkması durumunda sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilir. Ana sınıfında ise tüm öğrencilerin yakın temaslı kabul edilmesi için tek pozitif vaka yeterlidir. Bu öğrenciler eve gönderilir ve 14 gün boyunca temaslı takibine alınır. Bu öğrencilere evde olduğu süre boyunca uzaktan eğitim verilir. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim
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