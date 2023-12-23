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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hain saldırıyla ilgili açıklama! "Geri adım atmayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hain saldırıyla ilgili açıklama! "Geri adım atmayacağız"

23.12.2023 21:14 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak'ta 6 askerimizin şehit olduğu hain saldırıya ilişkin başsağlığı mesajı yayınladı. Erdoğan, "Türkiye, ne pahasına olursa olsun Irak’ın veya Suriye’nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir. Kiralık katil sürüleriyle mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hain saldırıyla ilgili açıklama! "Geri adım atmayacağız"

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerin şehit olmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit olan askerler için taziyelerini ileterek, "Irak’ın kuzeyinde bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet, makamları ali olsun" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sosyal medyada yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı;

Irak’ın kuzeyinde bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum.

Şehitlerimizin ruhu şâd, mekanları cennet, makamları âli olsun.

Bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır.

Terörü kaynağında kurutma stratejimizi uygulamayı son terörist de bertaraf edilene kadar kararlılıkla sürdüreceğiz.

Türkiye, ne pahasına olursa olsun Irak’ın veya Suriye’nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir.

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Emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleriyle mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız.

Hem eli kanlı caniler hem de bölücü örgüte destek verenler bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını er ya da geç anlayacaklardır.

Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlere nefes aldırmayan tüm güvenlik güçlerimize yüce Allah’tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum.

Allah kahraman askerlerimizi muzaffer eylesin.

ençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerin şehit olmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit olan askerler için taziyelerini ileterek, "Irak’ın kuzeyinde bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet, makamları ali olsun" ifadelerini kullandı.


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şehit Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı erdoğan
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