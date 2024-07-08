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  4. Meğer mikrop yuvasıymış! Herkesin evinde var: Tuvaletten 17 bin kat daha kirli

Meğer mikrop yuvasıymış! Herkesin evinde var: Tuvaletten 17 bin kat daha kirli

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
08.07.2024 07:43
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Daha önce yapılan araştırmalara göre, tuvaletler, kapı kolları, musluklar hatta telefonlar en kirli kullanım alanları ve eşyaları çıkmıştı. Ancak son çalışmanın sonucu bambaşka çıktı. Evinizdeki o bölge meğer yuvasıymış.

Meğer mikrop yuvasıymış! Herkesin evinde var: Tuvaletten 17 bin kat daha kirli

Evin en kirli bölgesi deyince ilk akla tuvalet, banyo hatta apartman merdivenleri bile geliyor. Düşünülenin aksine yapılan bir araştırmaya göre asıl uzun süre değiştirilmeyen yastık kılıfı ve çarşaflar mikrop yuvası.

Örneğin yastık kılıfları en kirli diye bildiğimiz tuvaletlerden 17 bin kat daha kirliyken, çarşaflar ise sadece bir hafta içinde banyonun kapı kolundan yaklaşık 25 bin kat daha fazla bakteri biriktirebiliyor.

DEĞİŞTİRİLMEYEN NEVRESİMLERE DİKKAT

Atv Ana Haber'e konuya dair açıklamalarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ergün Tozkoparan, "Yatak çarşafları yatak şiltelerinin içerisinde o yastık kılıflarının içerisinde mikropların üremesi için uygun bir ortam oluşuyor. Bir de akar dediğimiz birtakım böyle parazitler var alerjiye yol açan. Yani ev tozunun kaynağı olan o akarlar birikebiliyor ve alerjik hastalıklara yol açabiliyorlar.

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DEĞİŞİTİRLMEZSE HASTA EDİYOR

Tamamen algılarımızla ilgili bir durum. Yani mesela tuvalet temizlenmesi gereken bir yer ve orayı düzenli olarak temizliyoruz. Ama yatak yani işte ben temiz pijamalarımla yatağa girdim, sabahleyin kalktım hiçbir şey olmadı algısıyla en fazla çarşafımızı yıkıyoruz belki işte haftada bir. Oraların üstünde zaten yastık kılıfı vardı altına da bir şey geçmedi gibi bir algımız var.

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"ASTIM ATAKLARINI TETİKLEYEBİLİR"

En önemlisi astım ataklarını tetikleyebilir duyarlı kişilerde. Alerjik nezle üst solunum yolu alerjisi olan kişilerde hapşırık, burun akıntıları ve kronik öksürüklere yol açabilir, nefes darlığı, hırıltılı solunum gibi bulgulara yol açabilir. Alerjinin ağırlık derecesine göre kişiden kişiye değişebiliyor." ifadelerine yer verdi.

Express


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