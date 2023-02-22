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  4. Meksika’da at süren kişi otomobile çarptı, sonra olay yerinden kaçtı

Meksika’da at süren kişi otomobile çarptı, sonra olay yerinden kaçtı

22.02.2023 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da yolda hızla at süren bir kişi otomobile çarptı. At binicisi, kazanın ardından atına binerek olay yerinden kaçtı.

Meksika’nın Michoacan eyaletinde yer alan Morelia şehrinde at süren bir kişi yolda giden bir otomobile çarptı.

Otomobil sürücüsünün hamile olduğu ve kaza sonrası erken doğum riski ile hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, atlı adamın hızla yoldaki kasisten geçmek için yavaşlayan beyaz bir otomobile çarptığı ve at ile binicisinin otomobilin üzerine çıktığı görüldü.

Atın binicisinin, kazanın ardından atına binerek olay yerinden kaçtığı bildirildi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını açıklarken, atın binicisinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

(İHA)

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Meksika At

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