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  4. Meksika’da hastaneyi su bastı, yeni doğan bebekler personeller tarafından kurtarıldı

Meksika’da hastaneyi su bastı, yeni doğan bebekler personeller tarafından kurtarıldı

06.07.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da sağanak yağışların yol açtığı sel felaketinden etkilenen bir hastanede yeni doğan bebekler, hastane personeli tarafından güvenli bir yere taşındı.

Meksika’nın başkenti Mexico City’de dün akşam saat 18.25 sıralarında başlayan sağanak yağış hayatı felç etmiş, şiddetli yağışların etkisi ve altyapı yetersizliği özellikle Atizapan ilçesinde su baskınlarına yol açmıştı. Atipazan’da cadde ve sokaklar göle dönerken, çok sayıda ev ve binada su baskını yaşandı.

SAĞLIK PERSONELLERİ BEBEKLERİ KURTARDI

Selden etkilenen Salvador Gonzalez Herrejon Hastanesi’nde ise yeni doğan ünitesi sular altında kalınca bebeklerin imdadına sağlık personeli yetişti. Yeni doğan bebekler, hastane personeli tarafından transport (nakil) kuvözler içinde dikkatli bir şekilde binadan dışarı çıkarıldı. Zemin katta biriken kahverengi sel suları personele zor anlar yaşatırken, zamanla yarışan personel, yeni doğan bebekleri güvenli bir yere taşıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sel Meksika
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