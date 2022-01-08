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  4. Meksika'da hava ulaşımı felç! 75 pilot koronavirüse yakalandı

Meksika'da hava ulaşımı felç! 75 pilot koronavirüse yakalandı

08.01.2022 02:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da hava ulaşımını felç eden bir olay gerçekleşti. Aeromexico ve Aeromar havayolu şirketlerinde görevli olan 75 pilotun koronavirüse yakalanması sonrası yurt içi ve yurt dışı çok sayıda uçuş iptal oldu.

Meksika'da hava ulaşımı felç! 75 pilot koronavirüse yakalandı

Meksika’da pilotların Covid-19’a yakalanması hava ulaşımını felç etti. Meksika Havacı Pilotlar Birliği (ASPA) Genel Sekreteri Humberto Gual yaptığı açıklamada, Meksika’da faaliyet gösteren Aeromexico ve Aeromar havayolu şirketlerinde görev yapan 75’i pilot olmak üzere toplam 140 çalışanın Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

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22 UÇUŞ İPTAL

Covid-19’a yakalanan pilotlar ve havayolu çalışanları karantinaya alınırken, havayolu şirketleri personel eksikliği nedeniyle yurt içi ve yurt dışı 22 uçuşu iptal etti.

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MAHSUR KALDILAR

Uçuşları iptal edilen bazı yolcular 24 saat boyunca Mexico City Uluslararası Havalimanında mahsur kalırken, çözüm isteyen bazı yolcular havalimanı personeline tepki gösterdi. Havalimanında bekleyen yolcuların uzun kuyruklar oluşturduğu ve kalabalığa yol açtığı bildirildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Meksika
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