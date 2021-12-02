Melih Gökçek'in açıklamaları gündem oldu! CHP'den manidar paylaşım: İktidarımızı güçlendiriyor

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, dün akşam CN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu.

GÖKÇEK'İN FETÖ AÇIKLAMASI OLAY OLDU

Gökçek'in "Benim belediyede geçmişten kalan bol miktarca FETÖ'cü var" ifadeleri gündem yarattı.

Gökçek'in açıklamaları sonrası CHP'den manidar bir paylaşım geldi.

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Melih Gökçek daha fazla televizyona çıkmalı. İktidarımızı garantiliyor" ifadelerini kullandı.





