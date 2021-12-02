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  4. Melih Gökçek'in açıklamaları gündem oldu! CHP'den manidar paylaşım: İktidarımızı güçlendiriyor

Melih Gökçek'in açıklamaları gündem oldu! CHP'den manidar paylaşım: İktidarımızı güçlendiriyor

02.12.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in açıklamalrı sonrası CHP'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. CHP'li Engin Özkoç, "İktidarımızı garantiliyor" ifadelerini kullandı.

Melih Gökçek'in açıklamaları gündem oldu! CHP'den manidar paylaşım: İktidarımızı güçlendiriyor

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, dün akşam CN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu.

GÖKÇEK'İN FETÖ AÇIKLAMASI OLAY OLDU

Gökçek'in "Benim belediyede geçmişten kalan bol miktarca FETÖ'cü var" ifadeleri gündem yarattı.

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Gökçek'in açıklamaları sonrası CHP'den manidar bir paylaşım geldi.

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Melih Gökçek daha fazla televizyona çıkmalı. İktidarımızı garantiliyor" ifadelerini kullandı.

engın

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Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek Engin Özkoç CHP
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