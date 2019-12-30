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  4. Melih Gökçek'ten Emin Çölaşan'a geçmiş olsun mesajı: Sevinmedim, hatta üzüldüm

Melih Gökçek'ten Emin Çölaşan'a geçmiş olsun mesajı: Sevinmedim, hatta üzüldüm

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.12.2019 08:48 | Son Güncelleme

Sözcü Gazetesi yazarı Emin Çölaşan’ın yıllardır eleştirdiği, tartışmalar yaşadığı Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı AK Partili Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Çölaşan'a destek verdi.

Melih Gökçek'ten Emin Çölaşan'a geçmiş olsun mesajı: Sevinmedim, hatta üzüldüm

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ile gazetenin bazı yazarları, yetkilileri ve çalışanlarının yargılandığı davada kararını açıkladı.

Gazetenin yazarlarından Emin Çölaşan ve Necati Doğru 3 yıl 6 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı. Sözcü’nün diğer 5 çalışanı da en az 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı.

GÖKÇEK'TEN ÇÖLAŞAN'A DESTEK: SEVİNMEDİM, HATTA ÜZÜLDÜM

Emin Çölaşan’ın yıllardır eleştirdiği, tartışmalar yaşadığı Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı AK Partili Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çölaşan'a destek verdi.

Melih Gökçek, söz konusu karar için Çölaşan'a "geçmiş olsun" dedi.

Gökçek, "Yıllarca dişe diş mücadele ettiğim Emin Çölaşan'ın FETÖ'cülükten mahkum olmasına sevinmedim, hatta üzüldüm. Geçmiş olsun... Eminim ki, FETÖ'cü olarak anılmak onun da ağrına gitmiştir" derken, 2007 yılına ait bir de Çölaşan ile ilgili videosuna yer verdi.

MELIH GOKCEK

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