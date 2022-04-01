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Melisa Aslı Pamuk'un galadaki stilinine bayılanlar için 600 TL altı takım elbise önerileri

31.03.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu Melisa Aslı Pamuk, güzelliği ve eşsiz stiliyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Oyunculuğuyla milyonları ekranlara kilitleyen güzel oyuncunun stiliyse hayranlarının dilinden düşmüyor. Tarzıyla herkesi büyüleyen güzel oyuncunun göz alıcı kırmızı halı stilini keşfetmeye ne dersiniz?

Melisa Aslı Pamuk'un galadaki stilinine bayılanlar için 600 TL altı takım elbise önerileri

Melisa Aslı Pamuk, Adanış Kutsal Kavga isimli filmin galasına muhteşem bir takım elbiseyle katıldı. Stili, güzelliği ve mest eden oyunculuğuyla dillerden düşmeyen oyuncunun kıyafeti; herkesin ilgi odağı oldu. Göz alıcı takım elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken oyuncunun tarzını etkileyici bulanların çok hoşuna gidecek takım elbise modellerini keşfetmeye hazır mısınız? Tarzınızla uyumlu, renk renk ve desen desen ürünlere göz atarak gardırobunuzdaki eksikleri tamamlayabilirsiniz. 600 TL altındaki birbirinden şık ürünleri inceleyerek stilinize en uygun parçayı bulmaya var mısınız?

1. Sıra dışı ve göz alıcı görünmek çok da zor değil!

Melisa Aslı Pamuk'un galadaki stilinine bayılanlar için 600 TL altı takım elbise önerileri

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Listenin başında sıra dışı bir stil yer alıyor. Alışılmış takım elbiselerin dışına çıkarak tüm dikkatleri üzerinize çekmenizi sağlayacak Squarex Takım Görünümlü Elbise, yüksek kaliteli kumaşı ve vücudu saran kalıbıyla fiziğinizin güzelliğini öne çıkaracak. Kalçayı kapatan ve bir ceketi andıran geçiş detayıyla havalı bir görünüme sahip olan ürün, cesur renk seçimiyle âdeta iddiasını konuşturuyor. Düğme detayı ve büzgüleri ise güzelliğinize güzellik katıyor. Diz üstünde biten etek boyuyla ideal bir bacak dekoltesi sunan bu parçayı ten rengi stiletto ayakkabılar ile birleştirerek şıklığınızı artırabilirsiniz.

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2. Son moda renklerle havalı bir görünüme kavuşun.

Melisa Aslı Pamuk'un galadaki stilinine bayılanlar için 600 TL altı takım elbise önerileri

Birkaç sezondur en çok kullanılan renklerden biri olan bej ve toprak tonları, takım elbiselerde de karşımıza çıkıyor. Oldukça popüler bir model olmasının yanı sıra kullanıcılarına şık bir hava katan Mymoda Blazer Ceket Pantolon Takımı'na gardırobunuzda yer açmak isteyebilirsiniz. Bol kesim bir model olan blazer ceketin cep detayları ürüne güzel bir hareket katıyor. Özellikle omuzlarını olduğundan daha geniş göstermek isteyen kadınların severek giyeceği ceket, geniş vatkalarıyla size bu yolda destek oluyor. Ayak bileğinin hemen üstünde biten pantolon boyu ise dilediğiniz ayakkabıyı kullanmanıza olanak tanıyor.

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3. Güçlü renkler tercih ederek etkileyici bir tarz yakalayın.

Melisa Aslı Pamuk'un galadaki stilinine bayılanlar için 600 TL altı takım elbise önerileri

Bej ve toprak tonlarının yanı sıra pastel tonlara sahip doğal renkler de bu senenin favorileri arasında. Mymoda Zincir Detaylı Kruvaze Blazer Takım, dolabınızdaki boşluğu doldurmak için sizi bekliyor. Altın zincir detayları ve büyük düğmeleriyle klasik blazer ceket görünümünün dışına çıkan takım, geniş paçalı pantolonu ile hoş bir görünüm sunuyor. Pantolonda yer alan ütü çizgileri, boyunuzu olduğundan uzun gösterirken temiz ve şık bir görünüm için tam destek sağlıyor. Hemen her kadının ilgisini çekecek bu takım elbise, vücut hatlarınızı vurgulayarak kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak!

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4. Tercihinizi stil sahibi modellerden yana kullanarak daha havalı görünün.

Melisa Aslı Pamuk'un galadaki stilinine bayılanlar için 600 TL altı takım elbise önerileri

Çalışan kadınların olmazsa olmazı siyah takım elbiselere bu listede yer vermesek olmazdı. Klasik takım elbiselerin dışına çıkan Eka Siyah Takım Elbise, palazzo pantolon ve blazer ceketi birleştirerek kusursuz bir tarz yaratıyor. Dilerseniz içine beyaz bir gömlek giyerek iş hayatına adapte edebilir dilerseniz bralet ve kısa bluzlarla bu takımı kombinleyerek gece gezmelerinin yıldızı olabilirsiniz. Yüksek bel palazzo pantolon bel ve basen bölgesini toplarken kalçaya kadar uzanan blazer ceket pantolonun geniş kalıbıyla muhteşem bir uyum yakalıyor. Cep detayları da bulunan takım, yoğun iş temposundaki her kadının kurtarıcısı olmaya aday.

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5. Farklı alt ve üst tercihleriyle harika bir zıtlık yakalayın!

Melisa Aslı Pamuk'un galadaki stilinine bayılanlar için 600 TL altı takım elbise önerileri

Tek renk stilinin dışına çıkarak farklı parçaları birleştiremeye ne dersiniz? Yynuda Slim Fit Blazer Ceket, vücuda oturan muhteşem kalıbı ve pile detaylarıyla baş döndüren bir görünüm sunuyor. Geniş ve derin V yaka detayıyla dikkat çeken parçayı farklı tonda pantolon ve eteklerle kombinleyebilirsiniz. Özellikle ilginç yaka tasarımına sahip gömleklerle birleştirerek çarpıcı bir stil yaratabilir, bu muhteşem stili göz alıcı broşlarla tamamlayarak herkesi etkileyebilirsiniz. Yaka kısmında altın şerit detayları bulunan ceket, belinizi olduğundan daha ince göstererek ışıldamanızı sağlayacak!

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6. Farklı kumaşlara sahip ürünlere yönelerek görünümünüze hareket katın.

Melisa Aslı Pamuk'un galadaki stilinine bayılanlar için 600 TL altı takım elbise önerileri

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Herhangi bir kumaş pantolonla birleştirerek gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bir diğer ürün de desenli blazer ceketler. Yynuda Blazer Ceket, klasik bir ceket görünümüne sahip kalıbıyla belinizi ve kalçanızı sararak sizi daha fit bir görünüme kavuşturuyor. Kırmızı, siyah, beyaz ve gri tonların hakim olduğu ürünü yine aynı tonlardaki kalem pantolonlarla birleştirebilirsiniz. Crop bluzlar ile kombinleyerek görünümünüzü daha dinamik hâle getirebilir, topuklu bot ve ayakkabılarla havanızı artırarak herkesi kendinize hayran bırakabilirsiniz. Kalıpların dışına çıkın ve takım elbisenizi kendi zevkinize göre yaratın!

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7. Fit bir görünüm için tercihinizi dar pantolonlardan yana kullanın.

Melisa Aslı Pamuk'un galadaki stilinine bayılanlar için 600 TL altı takım elbise önerileri

Vücudu tamamen saran, kısa paçalı pantolon ve ceketten oluşan bir takım elbise istiyorsanız bu ürün tam size göre! Modakapımda Bordo Ceket Pantolon Takımı'nın iddialı renk tonuyla daha cesur görüneceksiniz. Klasiklerin dışındaki rengiyle görenleri kendine hayran bırakan takım, vücudunuzu sararak muhteşem bir silüet oluşturuyor. İster sivri topuklu rugan ayakkabılarla birleştirerek harika bir denge kurabilir isterseniz bu senenin modası platform makosen ayakkabı modelleriyle yoğun hayat akışına rahat bir stille dokunabilirsiniz. Renginin avantajını kullanarak iş yerinizde veya önemli davetlerde farkınızı ortaya koymamanız için hiçbir sebep yok!

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8. İddiayı biraz artırmaya ne dersiniz?

Melisa Aslı Pamuk'un galadaki stilinine bayılanlar için 600 TL altı takım elbise önerileri

Pantolon giymekten sıkılanlara ilaç gibi gelecek Stil Adventure Mini Etekli Takım Elbise, çekici ve feminen bir stil yaratıyor. Kısa kollu, volanlı ve ceket yakalı takım; sıradan takım elbise görünümünün dışına çıkarak benzerlerinden ayrılmayı başarıyor. Zamansız bir renge ve özenle hazırlanmış bir tasarıma sahip olan parçayı ister resmi davetlerde isterseniz iş yerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle yaz aylarının kurtarıcısı olmaya aday takım elbiseyi zıt renklerdeki ayakkabı ve çantalarla birleştirebilir, eşsiz bir görünüm oluşturabilirsiniz. Bırakın, Stil Adventure imzalı takımın volanları tarzınıza hareket katsın!

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9. Cesur detaylarla göz kamaştırın.

Melisa Aslı Pamuk'un galadaki stilinine bayılanlar için 600 TL altı takım elbise önerileri

Yaz aylarının vazgeçilmezi olacağı her hâlinden belli olan bu takım, son yılların en popüler parçalarından bir olmaya aday. Novembersun Alt Üst Takım, belden bağlamalı ip detaylarıyla moda kalıplarını kırıyor. Özel davetlere katılırken giymek isteyeceğiniz güzellikteki bu ürün, göz alıcı mavi rengiyle sizi girdiğiniz ortamın yıldızı yapacak. Yüksek belli oluşu, şık düğme detayları ve mini etek boyuyla bacaklarınızı daha zarif gösterecek takımı ten rengi stilletto ayakkabılar veya son sezonların imza ürünlerinden olan topuklu terliklerle birleştirebilir, fazla zahmete girmeden eşsiz bir şıklık yaratabilirsiniz.

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10. Stilinizi muhteşem detaylarla taçlandırın.

Melisa Aslı Pamuk'un galadaki stilinine bayılanlar için 600 TL altı takım elbise önerileri

Farklı stillerdeki takım elbise modellerini şık ve cesur görünümlü braletlerle birleştirerek muhteşem bir uyum yakalayabileceğinizi biliyor muydunuz? Klasik bir takım elbiseyi feminen bir gece kıyafeti hâline getirmek düşündüğünüzden çok daha kolay! Top Step Desteksiz Bralet, şık dantel detayları ve göğsü kaplayan kupları ile aşırıya kaçmadan etkileyici bir görünüm yaratıyor. Kopçasız olduğu için rahatça giyilebilen ürün, hareket etmenizi kolaylaştırıyor. Ayarlanabilir askılar braleti dilediğiniz uzunlukta ayarlamanızı sağlarken göğüs kuplarının üzerinde yer alan şerit detaylar güzel bir dekolte vererek etrafınızdakileri büyüleyeceğinizi garantiliyor!

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