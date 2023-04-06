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  4. Melisa Döngel göğüs dekoltesiyle nefes kesti! “Bu güzellik gerçek mi”

Melisa Döngel göğüs dekoltesiyle nefes kesti! “Bu güzellik gerçek mi”

05.04.2023 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rapçi Sefo ile birlikteliğiyle gündeme gelen Melisa Döngel sosyal medya hesabından göğüs dekolteli fotoğraflarını paylaştı. Şimdilerde Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde rol alan Döngel’in dekolteli pozlarına beğeni yağdı.

Melisa Döngel göğüs dekoltesiyle nefes kesti! “Bu güzellik gerçek mi”

Kusursuz Kiracı dizisindeki imajı ile dikkat çeken ve şimdilerde Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde rol alan Melisa Döngel dekolteli pozlarını paylaştı. Güzelliği ile adeta büyüleyen Döngel’in fotoğraflarını beğenenler arasında ünlü isimler de yer aldı.

melisa-döngel-dekolteli-poz

Oyunculuk kariyerine 15 yaşındayken Arka Sokaklar dizisinde başlayan Melisa Döngel’in paylaşımına takipçileri “Çok güzelsin”, “Bebek gibisin”, “Bir insan bu kadar mı asil olur”, “Bebek gibisin”, “Ben kendimi kaybettim”, “Bu güzellik gerçek mi” yorumlarında bulundu.

melisa-döngel

Ünlü oyuncunun paylaşımını Zeynep Alkan, Elçin Afacan ve Deren Talu da beğendi.

melisa-döngel-sınırları-zorladı

23 yaşındaki Döngel Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla karakterini canlandırmıştı.

melisa-döngel-göğüs-dekolteli

Bizim Hikaye dizisi oyuncuları arasında da yer alan ünlü ismin rol aldığı yapımlar arasında Sen Çal Kapımı ve Sadakatsiz de bulunuyor.

ms

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