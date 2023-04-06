Melisa Döngel göğüs dekoltesiyle nefes kesti! “Bu güzellik gerçek mi”

Kusursuz Kiracı dizisindeki imajı ile dikkat çeken ve şimdilerde Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde rol alan Melisa Döngel dekolteli pozlarını paylaştı. Güzelliği ile adeta büyüleyen Döngel’in fotoğraflarını beğenenler arasında ünlü isimler de yer aldı.

Oyunculuk kariyerine 15 yaşındayken Arka Sokaklar dizisinde başlayan Melisa Döngel’in paylaşımına takipçileri “Çok güzelsin”, “Bebek gibisin”, “Bir insan bu kadar mı asil olur”, “Bebek gibisin”, “Ben kendimi kaybettim”, “Bu güzellik gerçek mi” yorumlarında bulundu.

Ünlü oyuncunun paylaşımını Zeynep Alkan, Elçin Afacan ve Deren Talu da beğendi.

23 yaşındaki Döngel Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla karakterini canlandırmıştı.

Bizim Hikaye dizisi oyuncuları arasında da yer alan ünlü ismin rol aldığı yapımlar arasında Sen Çal Kapımı ve Sadakatsiz de bulunuyor.