Meme kanseri nedir? Meme kanserinin belirtileri nelerdir? Meme kanserinin tedavisi nasıl?

İnsan vücudu hücrelerden oluşur; bu hücreler zamanla büyür ve gelişir. Fakat kanser hastalığında işler olması gerektiği gibi yürümüyor, hücreler kontrolsüz bir şekilde oluşmaya ve gelişmeye başlıyor. Meme kanserinde de meme hücrelerinin anormal derecede çoğalması ve kontrolsüz büyümesi söz konusu. Bu hastalığın oluşmasının sebebi hala tam olarak bilinmiyor.
Son dönemlerde meme kanserine farkındalık etkinlikleri artmış olsa da hâlen çoğu kadın meme kanseri hakkında yeterli bilgiye sahip değil. Aile geçmişi ve yaş faktörleri meme kanseri olma riskini artırır. Kadınlık hormonu olarak bilinen östrojen hormonu da bu hastalığın oluşmasında bir etkendir. Çünkü östrojen hormonu hücrelere bölünmelerini emreder. Maruz kalınan östrojen miktarı arttıkça hücre bölünmeleri de artar, böyle bir durumda da anormallikler oluşabilir. Bu gibi anormalliklerden dolayı da meme kanseri ortaya çıkmakta, hücreler kontrolsüz bir şekilde çoğalarak kanserin yayılmasını sağlamaktadır.
Meme kanseri, bazen hastanın kendisi tarafından da fark edilebilir. Çünkü bu hastalıkta ilk olarak göğüs bölgesinde bir beze oluşumu gözlenir. Bu bezeye dokunulduğunda kendini belli edecek kadar katıdır. Erken farkına varılırsa bu tümör iyi huyluyken küçük bir operasyonla alınabilir veya ilaçlarla onu yok etmek de mümkün olabilir.
1) Göğüs veya Göğüs Ucunda Değişiklik Hissi
Göğüs ucunda hassasiyet, göğüs çevresinde yumru hissi veya kalınlaşma, deri dokusunda bir değişiklik ya da göğsün genişlemesi… (Bazı doktorlar bu tümörü portakal kabuğunun dokusu ile niteler.)
2) Göğüste veya Göğüs Ucunun Görünümünde Değişiklikler
Göğsün boyutunda veya biçiminde açıklanamayan herhangi bir değişiklik, göğüste herhangi bir yerde gamze gibi oluşumların başlaması, açıklanamayan göğüs şişmesi (Özellikle bir tarafta ise), göğsün açıklanamayan büzülmesi (Özellikle bir tarafta ise), göğüslerin boyutlarında asimetri (Asimetri başlangıcı yeni olursa kontrol edilmesi gerekir), hafifçe içe dönük veya ters çevrilmiş olan göğüs ucu...
3) Göğüs Ucunda Akıntı
Koyu kahverengi, siyah veya kan rengi akıntı gelmesi.
4) Koltuk Altında Ele Gelen Bir Kitle
Koltuk altındaki kitleler, lenf bezlerinin şişmesinden kaynaklı olabileceği gibi meme kanserinin ilk bulgusu da olabilir. Mutlaka incelenmesi gerekir.
Bu semptomlar kanser olduğunuz anlamına gelmeyebilir fakat herhangi bir meme kanseri semptomu keşfettiğiniz anda bir uzmana görünmelisiniz. Bu semptomlardan herhangi birine sahipseniz, sorunun teşhis ve tedavisinin yapılabilmesi için doktorunuza bildirmeniz gerekmektedir.
Endişelenmenize gerek olmamasına rağmen düzenli taramalar her zaman önemlidir. Doktorunuz herhangi bir belirti olmadan da meme kanseri olup olmadığınızı kontrol edebilir. Doktorunuz ofis ziyaretiniz sırasında kişisel ve aile tıbbı geçmişinizi soracak ve fiziksel muayene yapacaktır. Buna ek olarak, doktorunuz mamografi gibi bir veya daha fazla görüntüleme testi isteyebilir.
Peki bu hastalığın tedavisi nasıl yapılıyor?
Teşhisler ve muayeneler sonucu meme kanseri olduğu kesinleşirse tedavi süreci başlatılır. Hastalığın geldiği aşama ve hastanın yaşı göz önünde bulundurarak doğru tedavi yöntemi seçilir ve tedavi süreci başlar. Ameliyat, radyoterapi, kemoterapi, hormon tedavisi, biyolojik tedavi gibi çeşitli tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Ameliyat en sık kullanılan tedavi yöntemidir, eğer tümör iyi huyluysa genellikle küçük bir ameliyatla hasta tedavi edilir.
Bu tarz hastalıklarda erken teşhis çok önemlidir. Anormal bir durum fark edildiği anda önleminin alınması, üzerine gidilmesi gerekir.
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