Meme kanseri nedir? Meme kanserinin belirtileri nelerdir? Meme kanserinin tedavisi nasıl?

Meme kanseri nasıl oluşur?

İnsan vücudu hücrelerden oluşur; bu hücreler zamanla büyür ve gelişir. Fakat kanser hastalığında işler olması gerektiği gibi yürümüyor, hücreler kontrolsüz bir şekilde oluşmaya ve gelişmeye başlıyor. Meme kanserinde de meme hücrelerinin anormal derecede çoğalması ve kontrolsüz büyümesi söz konusu. Bu hastalığın oluşmasının sebebi hala tam olarak bilinmiyor.

Son dönemlerde meme kanserine farkındalık etkinlikleri artmış olsa da hâlen çoğu kadın meme kanseri hakkında yeterli bilgiye sahip değil. Aile geçmişi ve yaş faktörleri meme kanseri olma riskini artırır. Kadınlık hormonu olarak bilinen östrojen hormonu da bu hastalığın oluşmasında bir etkendir. Çünkü östrojen hormonu hücrelere bölünmelerini emreder. Maruz kalınan östrojen miktarı arttıkça hücre bölünmeleri de artar, böyle bir durumda da anormallikler oluşabilir. Bu gibi anormalliklerden dolayı da meme kanseri ortaya çıkmakta, hücreler kontrolsüz bir şekilde çoğalarak kanserin yayılmasını sağlamaktadır.

Meme kanseri, bazen hastanın kendisi tarafından da fark edilebilir. Çünkü bu hastalıkta ilk olarak göğüs bölgesinde bir beze oluşumu gözlenir. Bu bezeye dokunulduğunda kendini belli edecek kadar katıdır. Erken farkına varılırsa bu tümör iyi huyluyken küçük bir operasyonla alınabilir veya ilaçlarla onu yok etmek de mümkün olabilir.