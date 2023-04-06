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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den 'Altılı Masa' yorumu: Her an patlayacak bir dinamit gibi

06.04.2023 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Altılı Masa'nın hiç güven vermediğini söyleyerek, "Altılı Masa ise hiç güven vermiyor bana. Her an patlayacak bir dinamit gibi. Altılı, yedili, karışık kaçlı olduğu da karışık. Oradan da iş çıkmaz. Oradan beceri çıkmaz, ortaklık çıkmaz." dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den 'Altılı Masa' yorumu: Her an patlayacak bir dinamit gibi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Hatay'da temaslarda bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, Altılı Masa ile ilgili söyledikleri gündem oldu. İşte haberin detayları...

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi Hatay'da partililer karşıladı. İnce ve beraberindekiler, Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde çarşıda esnafını selamladı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Ardından ilçedeki çadır kentte iftar hazırlığı yapan ekipleri ziyaret etti.

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Daha sonra İskenderun ilçesine hareket eden İnce ve partililer burada çadır kenti ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. Depremzede Özcan ve Hülya Vurucu, çiftinin çadırına konuk olan İnce, burada aile ile iftar yaptı.

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"ALTILI MASA HİÇ GÜVEN VERMİYOR"

Programlar sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bu Hatay'a 5'inci ya da 6'ncı gelişimiz. Depremden bu yana buralardan ayrılmıyoruz. Bugün İskenderun'dayız. Vurucu ailesinin Özcan ve Hülya çiftinin çadırında iftarımızı yaptık. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Güzel Hatay yemeklerinden yedik. Tabii bir depremden öncesi var. Bir deprem anı var. Deprem sonrası var. Bir de uzun vadesi var. Türkiye tabii ki büyük devlettir. Yani depremden sonra çadırlarını, konteynerlarını, insanların yiyeceğini, belediyeler, devlet çözecektir. Konudan bir sıkıntı yok. Hizmet eden herkese de teşekkür ederiz. Altılı Masa ise hiç güven vermiyor bana. Her an patlayacak bir dinamit gibi. Altılı, yedili, karışık kaçlı olduğu da karışık. Oradan da iş çıkmaz. Oradan beceri çıkmaz, ortaklık çıkmaz. Ne yapacaklar? Yani Libya tezkeresi geldiğinde CHP hayır verecek İYİ Parti evet. Ne olacak? Hiçbir şey olmaz." dedi.

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"Biz bu memlekete bir üçüncü seçeneğiz." ifadelerini kullanan İnce, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Muharrem İnce Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayıdır. Onlar 17 tanesi bir yerde, 17'si bir yerde... Biz sadece bir partiyle kadrolarımızla seçime giriyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum."

(İHA)

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Muharrem İnce 6'lı masa

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