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Kılıçdaroğlu açıklamıştı! Muharrem İnce’ye götürülen teklifin detayları ortaya çıktı! ‘5 milletvekili…’

06.04.2023 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemal Kılıçdaroğlu’nun canlı yayında açıkladığı ‘Muharrem İnce’ye teklif yapıldı’ sözleri ile ilgili CHP eski milletvekili Fikri Sağlar’dan açıklama geldi. Sağlar’ın CHP adına Muharrem İnce ile görüştüğü ve görüşmede Kılıçdaroğlu adına beş milletvekilliği teklifi getirdiği ve İnce’nin bu teklifi reddettiği açıklandı.

Kılıçdaroğlu açıklamıştı! Muharrem İnce’ye götürülen teklifin detayları ortaya çıktı! ‘5 milletvekili…’

CHP eski milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Fikri Sağlar, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun onayı ile Muharrem İnce ile bir uzlaşma görüşmesi yaptığını açıkladı.

Sağlar, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında Muharrem İnce ile yaptığı görüşmeye dair, “Tarihin yüklediği sorumluluk gereği, kırgınlık ve kızgınlıkların bir tarafa bırakılarak birleşmenin sağlanması için, Kılıçdaroğlu’nun bilgisi ve oluruyla 3 Nisan’da Sn. Muharrem İnce ile Memleket Partisi Genel Merkezi’nde bir uzlaşma görüşmesi gerçekleştirdim” ifadelerini kullandı.

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Fikri Sağlar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Saygıdeğer Kamuoyuna:

Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği adına duyduğum sorumluk gereği, üstlendiğim bir görevi paylaşmak istiyorum.

Önümüzdeki seçimin ülkemizi çöküşe götüren baskıcı ve yasakçı tek adam rejiminden kurtulmak ve parlamenter demokrasiyi yeniden inşa etmek için hayati öneme sahip olduğu, değişim isteyen tüm yurttaşların ve toplumsal muhalefetin bilincindedir.

Bu bilinç içinde ve tarihin yüklediği sorumluluk gereği, kırgınlık ve kızgınlıkların bir tarafa bırakılarak birleşmenin sağlanması için, Sn. Kılıçdaroğlu'nun bilgisi ve oluruyla 3 Nisan'da Sn. İnce ile Memleket Partisi genel merkezinde bir uzlaşma görüşmesi gerçekleştirdim.

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Yapılan görüşmede Sn. İnce, partililerine ve kendisine Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza veren 113 bin destekçisine saygısı nedeniyle, seçime partisiyle gireceğini ve adaylıktan çekilmesinin mümkün olamayacağını bildirmiştir.

Uzlaşının çıkmadığı bu durum Sn. Kılıçdaroğlu’nun bilgisine de sunulmuştur.
Millet İttifakı'nın adayı ve 13. Cumhurbaşkanı olacak Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na uzlaşmacı tutumu ve Sn. Muharrem İnce’nin gösterdiği nezaket için her iki genel başkana teşekkür ederim.”

İSMAİL SAYMAZ: 5 VEKİLLİK TEKLİF EDİLDİ

Gazeteci İsmail Saymaz ise, Sağlar’ın açıklamasının gündem olmasının ardından Muharrem İnce’ye yapılan teklifin detayına dair bir paylaşım yaptı.

Memleket Partililer ile görüşme yapan Saymaz, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Memleket Partililere göre Fikri Sağlar, Kılıçdaroğlu adına beş milletvekilliği teklifi getirdi. İnce, bu teklifi reddetti" dedi.

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