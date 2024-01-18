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Meral Akşener'den dikkat çeken sözler: 'CHP ile el sıkıştık başaramadık'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Haber / İçerik Editörü
18.01.2024 21:05 | Son Güncelleme:
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Birisi 'mahremiyetini biliyorum' diğeri ise 'sırlarına vakıfım'. Eğer bunların karşılığı yoksa bunu ima eden ve söyleyen herkes şerefsiz oğlu şerefsizdir. Bütün bunlar CHP ile el sıkışmamız için söyleniyor. El sıkıştık başaramadık" dedi.

Meral Akşener'den dikkat çeken sözler: 'CHP ile el sıkıştık başaramadık'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, teşkilat buluşmaları çerçevesinde Sivas’ta Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde partililere seslendi. Akşener, "Bu seçimler ile ilgili çok hakaret işittim. Birey olarak hakaret işittim. Pek çok çirkinlikle karşılaştım. Pek çok iftiraya uğradım. Şimdi Sivas’tayız. Sivas aynı zamanda belli hassasiyetlerin olduğu bilinen bir şehrimizdir. Pek çok şehrimiz gibi. Her ağzını açan benimle ilgili konuşuyor. İki kelime çok önemlidir. Gerçek değilse şerefsizliktir. Birisi mahremini bilirim birisi sırlarına vakıfım kelimesi. Eğer bu iki mahrem ve sır kelimelerinin karşılığı yoksa bunu söyleyen herkes şerefsiz oğlu şerefsizdir. Şimdi bunu niye söyledim. Kızdığım için söylemedim, asabileşmedim. Söylemeye çalıştığım şey bütün bunlar söyleniyor. Niye biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi’yle el sıkışmamız için. El sıkıştık başaramadık kardeşim” dedi.

"BEN KELLEMİ ORTAYA KOYDUM"

Akşener, risk alarak kendilerini tarttıklarını ifade ederek, "Şu ana kadar Cumhuriyet Halk Partisi’ne laf etmiyoruz. Seçilmiş belediye başkanlarına hakaret etmiyoruz. Sadece risk alarak şu anda kendimizi tarttırıyoruz. Ben ayrıca kendimi de tarttırıyorum. Başarırsak hepimizin başaramazsak ki inşallah başaracağız onun bedeli benimdir. Ben kellemi ortaya koydum. Seçmen ya bir tekme atacak gidecek kellem ya da oturup benim kafamı yeniden yerine koyacaksınız. Yoluna baş koydum Türkiye'm. Sonuç itibariyle o bedeli ödemeye hazırım, gönüllüyüm. Bu ne demek biliyor umusunuz? Bu şu demek hür ve müstakil olmanın Türkiye’ye faydası olacağına inanmak demek. Sıkışmışlığın kırılmasının size fayda sağlayacağına inanmak demek. Ve herhangi bir siyasi yapıyla herhangi bir pis pazarlığın içerisine girmemek demek. Biz bu sistemi ortadan kaldırabiliriz diyerek iş birlikleri yaptık. Başaramadık” diye konuştu.

Kaynak: DHA-İHA


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