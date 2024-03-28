Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a sert sözler! "Hepsinin hainlik ettiği de yine bizler olduk"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Keçiören'de iftar programında konuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a yüklenen Akşener, "Ekrem İmamoğlu hapis cezası haberini aldığında Saraçhane’ye ilk koşan bizdik. Mansur Yavaş’ın 2019'da aday olması engellendiğinde yanında biz olduk. Hepsinin hainlik ettiği de yine bizler olduk" dedi.

Meral Akşener açıklamasında şunları ifade etti:

"PAZARLIKLARIN EN ÇİRKİNİ ANKARA'DA OLDU"

Seçimlere hür girme kararı aldığımızdan beri Antalya'daki, İstanbul'daki belediye meclis üyelerimiz istifa ettirildi. Pazarlıkların en çirkini oldu biliyor musunuz, burada, Ankara'da oldu. Mansur Yavaş, geçenlerde çıktığı televizyon programında olanı biteni itiraf etti. Partimizden istifa ettirdiği il, ilçe başkanlarının, Ankara teşkilat mensuplarımızın kendisiyle çalıştığını söyledi. Biz bunları zaten biliyorduk. Bunu alenen televizyonda itiraf etmesine, bu pişkinliğe şaşırdım. Böyle bir ahlaksızlıkla böbürlenen bu şuursuzluğa şaşırdım. Mansur Yavaş, artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur.

"HEPSİNİN HAİNLİK ETTİĞİ DE YİNE BİZLER OLDUK"

Ekrem İmamoğlu hapis cezası haberini aldığında Saraçhane’ye ilk koşan bizdik. Mansur Yavaş’ın 2019'da aday olması engellendiğinde yanında biz olduk. Hepsinin hainlik ettiği de yine bizler olduk.





