Meral Akşener'den İsrail'e sert sözler! "Netanyahu 21'inci yüzyılın yeni Hitler’idir"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Gazze'de bir hastanenin İsrail tarafından bombalanmasıyla ilgili olarak olarak Akşener "Dün gece yaşananlar, tarihi bir ibret vesikasıdır. Dün gece yaşananlar, 1938 yılı Almanya'sında yaşayan Yahudilerin, bir soğuk kasım akşamı yaşadıklarının, günümüzdeki gölgesidir" dedi.

Akşener'in açıklamasından satır başları:

"BUNUN ADI DÜPEDÜZ TERÖRDÜR"

"Dün akşam, Gazze'den gelen bir haberle sarsıldık. Yaşadığı terör saldırısından sonra, teröre karşı savaş iddiasıyla, yola çıkan İsrail'in sivilleri bile hedef alabilen, gaddarlığı, dün gece Gazze'de, bir hastaneyi bile bombalayacak kadar alçalmış, ve terörizme dönüşmüştür.

Evet, değerli dava arkadaşlarım. Bunun adı, düpedüz terördür. Çünkü devletler, hastane bombalamaz. Devletler, sivilleri hedef almaz. Dün gece, tüm insani değerleri, hiçe sayan, artık alçak bir mezalime dönüşen bu eylemler teröre karşı savaş değil Bizzat Netenyahu terörüdür.

Dün gece yaşananlar, tarihi bir ibret vesikasıdır. Dün gece yaşananlar, 1938 yılı Almanya'sında yaşayan Yahudilerin, bir soğuk kasım akşamı yaşadıklarının, günümüzdeki gölgesidir.

Hitler canisinin, Kristal Gece Komplosu'nun, mağduru olan bir halkın lideri bugün çıkmış, yeni bir kristal gecenin, faili olmuştur. Önce çıktılar ‘Hastaneyi Hamas bombaladı, biz yapmadık.' dediler. Kimse bu yalana inanmayınca bu sefer de, ‘İslami Cihad Örgütü'nün attığı füze, yolunu şaşırdı' diyecek kadar alçaldılar.

“NETENYANU DERHAL YARGILANMALIDIR”

Bu saatten sonra, katil Netanyahu için, söylenecek hiçbir söz kalmamıştır. O, 21'inci yüzyılın, yeni Hitler’idir. Holokost'u yaşamış bir halkın, yüz karasıdır. Zaman farklı, zihniyet aynı zihniyettir. Ve derhal yargılanmalıdır. Bölgemiz ve 21'inci yüzyılın dünyası bu katıksız barbarlığa, daha fazla sessiz kalamaz. Medeni değerleri savunduğunu iddia eden her ülke her uluslararası örgüt, her insan bu vahşete karşı, tutum almalıdır.

"BURADA BÜYÜK BİR HAKSIZLIK VAR"

Seçimlerden önce iktidarları sürsün diye elde ne var ne yok harcadılar. Seçim bittikten sonra zaman kemer sıkma zamanı deyip zam üstüne zam yaptılar. Burada büyük bir haksızlık var. Seçimlerden önce servetine servet katanlar ile seçimler sonrasında bedel ödeyenler aynı değil. Emeklinin, asgari ücretlinin aldığı maaş açlık sınırının altında kaldı. Milletimiz adeta can çekişiyor. İktidar kendi elleriyle sebep oldukları enflasyon için faturayı milletimize kesiyor.

"BÖYLE BİR AKIL TUTULMASI OLABİLİR Mİ?"

Emeklimize geçtiğimiz hafta 5 bin TL verileceği söylendi. Bu ödemeden emekli olup çalışanlar yararlanamayacakmış. Allah aşkına emekli olup çalışmaya devam edenler keyfinden mi çalışıyor? Böyle bir akıl tutulması olabilir mi? Aklınızı acilen başınıza alın. Böyle adaletsizlik olmaz. Emekli maaşlarını asgari ücrete, asgari ücreti de gerçek seviyelerine çıkarın.

"HABUR'U, OSLO'YU UNUTMADIK"

Artık AK Parti iktidarı için İmralı'nın yolu taştandır. 2019 yılında tekrarlattıkları seçim öncesinde çevirdikleri kirli oyunun cevabını sandıkta vatandaşımızdan aldılar. Yeni bir İmralı odaklı sürecin başlatılma süreci kuvvetle muhtemeldir. Yeni anayasa anayasa adı altında çalışmaları İmralı'daki caniyle birlikte mi yürütüyorsunuz? Habur'u, Oslo'yu biz unutmadık. Maceralarınızın bedelini 793 şehit ve gazilerimizle ödediğimizi unutmadık. Varsın İmralı'ya gitmek isteyenler koşa koşa gitsin. Anayasa tartışmaları üzerinden terör örgütü liderlerine alan açma girişimlerine karşı dimdik duran bir İYİ Parti var."