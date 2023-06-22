Meral Akşener hakkındaki bu iddia çok konuşulur! ‘Bundan sonra CHP ile yol yürümek isteyenler…’

Seçim sonuçlarının ardından CHP’de başlayan değişim tartışmaları İYİ Parti’de kanadında da ses getiriyor. İsmi açıklanmayan İYİ Parti Genel Başkan yardımcılarından birinin Meral Akşener’in söylediğini iddia ettiği bomba ifadeler kullandı. Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet bugünkü köşesinde ‘İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılarından birini aradım’ diyerek çok konuşulacak ifadeleri gündeme getirdi.

Meral Akşener’in İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantılarından birinde yaptığı konuşmada ‘bundan sonra CHP ile yol yürümek isteyenler benimle olmayacak’ ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Gazeteci Mehmet Acet, İYİ Parti’deki son dakika gelişmeleri ile ilgili Haber7'deki bugünkü köşesinde şu ifadeleri kullandı:

“AKŞENER ARTIK CHP İLE BERABER YOL YÜRÜMEK İSTEMİYOR”

İYİ Parti kongresinde Akşener’in nasıl bir konuşma yapacağını öğrenmek için A takımından, Genel Başkan Yardımcılarından birini aradım.

İsminin kullanılmaması kaydıyla konuşan İYİ Partili Genel Başkan Yardımcısı, Genel Başkanlarının hafta sonu yapacağı konuşmaya hazırlanmak için evine kapandığını ifade ettikten sonra, siyasi dengeleri sarsacak önemli bir bilgi verdi.

İYİ Partili ismin aktardığına göre Akşener, seçimden sonra yapılan Başkanlık Divanı toplantılarından birinde, parti yöneticilerine aynen şöyle demiş:

“CHP ile beraber yol yürümek isteyenler bundan sonra benimle olmayacak.”

Konuştuğum isim, sözlerine devamla şu değerlendirmeleri yaptı:

“Bundan sonra (Meral Akşener) CHP ile beraber yol yürümeyi düşünmüyor. Artık İYİ Parti kendi ayakları üzerinde siyaset yapan, kendi görüşü ve düşünceleri doğrultusunda siyaset izleyecek bir konumda olacak. Yani kurulduğu günden beri CHP ile işbirliği yaptı, ancak artık iki seçim geçti. İYİ Parti’nin artık kalıcı olduğu ortaya çıkmıştır. Bugün itibarıyla yüzde 10 ile yüzde 15 arası potansiyeli olan bir parti durumuna gelmiştir.”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısıyla konuşmamızın devamında söz yerel seçimlere geldi.

Kendisine bu durumda CHP ile bir ittifak olmayacak mı sorusunu yönelttim.

İlgili isim, “Bu partinin oturduğu yer, milliyetçi, muhafazakar, merkez sağı da kucaklayan bir yapıdır.” Dedikten sonra,

“Yerel seçimde biz olmazsak CHP kaybedecektir.” ifadelerini kullandı.

Ne olacak o zaman? Diye araya girip sorunca, “Onu bilmem, onu CHP düşünecek.” dedi.