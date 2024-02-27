HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Meral Akşener, 'İmamoğlu ve Yavaş' sorusu soran vatandaşla tartıştı! 'Biz sizin için mi parti kurduk?'

Meral Akşener, 'İmamoğlu ve Yavaş' sorusu soran vatandaşla tartıştı! 'Biz sizin için mi parti kurduk?'

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
27.02.2024 17:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçimlere 'müstakil' vurgusu yaparak tek başına girme kararı alan ve İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde kendi adaylarını çıkaran İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener, son dönemde muhalefet partilerine karşı sert söylemleriyle de dikkat çekiyor. Seçim çalışmalarını sürdüren Akşener, "Mansur Yavaş'ı, Ekrem İmamoğlu'nu neden desteklemiyorsunuz?" şeklinde soru soran bir vatandaşlar tartışma yaşadı. Akşener "Biz sizin için mi parti kurduk? Bize küfrediyorsunuz. Hadi be." yanıtını verdi.

Meral Akşener, 'İmamoğlu ve Yavaş' sorusu soran vatandaşla tartıştı! 'Biz sizin için mi parti kurduk?'

31 Mart Yerel Seçimleri'ne kısa süre kala siyaset gündemi de ısınıyor. Son günlerde CHP ve diğer muhalefet partilerine karşı eleştirilerini artıran İYİ Parti lideri Meral Akşener, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Meral Akşener'in çalışmalar sırasında sokakta karşılaştığı bir vatandaşla yaşadığı diyalog da gündem oldu.

Ekran görüntüsü 2024-02-27 173936

"BİZ SİZİN İÇİN Mİ PARTİ KURDUK?"

Muhalif bir seçmen Akşener'e "Mansur Yavaş'ı, Ekrem İmamoğlu'nu neden desteklemiyorsunuz? Niye ayrıldınız?" şeklinde soru sordu.
Ekran görüntüsü 2024-02-27 174005
Akşener ise "Oy vermeyin siz de. Mansur Bey'i seçtik niye düzeltmedi. Biz sizin için mi parti kurduk? Vermeyin bize kardeşim oy gidin CHP'yi destekleyin seçtirin. Biz millet için parti kurduk. DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfrediyorsunuz. Hadi be." sözleriyle tepki gösterdi.


Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da dehşet! Havadan lastik yağdı, ölümden son anda kurtulduİstanbul'da dehşet! Havadan lastik yağdı, ölümden son anda kurtuldu
Kılıç'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Başımızın tacıdırKılıç'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Başımızın tacıdır
Zabıtaların bıçaklı 'mobbing' kavgası kanlı bitti! Dehşet anları kameradaZabıtaların bıçaklı 'mobbing' kavgası kanlı bitti! Dehşet anları kamerada
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ Parti Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
Kılıç'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Başımızın tacıdır

Kılıç'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Başımızın tacıdır

İstanbul'da da hissedildi! Merkez üssü: Çanakkale

İstanbul'da da hissedildi! Merkez üssü: Çanakkale

Tam 367 bin dilekçe! İBB binasına işte böyle girdiler

Tam 367 bin dilekçe! İBB binasına işte böyle girdiler

Talepler 5 kat arttı, kira getirisi aylık 150 ila 250 bin TL!

Talepler 5 kat arttı, kira getirisi aylık 150 ila 250 bin TL!

Zabıtaların bıçaklı 'mobbing' kavgası kanlı bitti! Dehşet anları kamerada

Zabıtaların bıçaklı 'mobbing' kavgası kanlı bitti! Dehşet anları kamerada

Erdoğan ekonomide "hafifleme" için tarih verdi! Rakibine memleketinden yüklendi

Erdoğan ekonomide "hafifleme" için tarih verdi! Rakibine memleketinden yüklendi

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

Stilinizi bir üst seviyeye taşıyın! Columbia kapitone yelekte fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.