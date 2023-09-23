Meral Akşener İstanbul adayı ile ilgili 'çok şaşıracaksınız' demişti! Mehmet Sevigen'den canlı yayında çarpıcı iddia: 'Akşener'in adayı...'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayın programında yerel seçimler için aldıkları kararın arkasında olduklarını belirtmişti.

"HAYIR BLÖF YAPMIYORUZ"

Sunucunun "Bütün illerde yerel seçimler için aday çıkarma kararı aldınız. Bu blöf mü?" şeklindeki soruya Akşener, "Hayır blöf yapmıyoruz. 2023 seçimlerinden sonra oturduk ve milletimizle, partililerimizle konuştuk. Alınan karar 81 ilde kendi adaylarımızla seçime girmek" yanıtını vermişti.

"İSTANBUL ADAYIMIZA ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ"

Açıklamasının devamında İstanbul ve Ankara adayları ile ilgili konuşan Akşener "Ankara ve İstanbul adaylarımızla ilgili çalışma başlattık, en sona bırakmayacağız. İstanbul adayımız Buğra Kavuncu olabilir de olmayabilir de. Başka adaylarımız da var İstanbul’la ilgili. Yani eğer ortak bir karar verebilirsek o kişiye ilişkin. Özellikle bir arkadaşımıza çok şaşıracaksınız" demişti.

ÇARPICI İDDİA: 'AKŞENER'İN ADAYI...'

Akşener'in 'Çok şaşıracaksınız' açıklaması sonrasında o adayın kim olacağı merak edilmeye başlandı. CHP’li eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen çarpıcı bir iddiada bulundu. Sevigen Akşener'in adayının Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce olacağını iddia etti.

Sevigen şunları ifade etti:

“Abartmıyorum. Şu an aklıma geldi ama inşallah olmaz. Meral Hanım böyle iki ileri davranıyorsa çok üzülürüm. Son dönem Muharrem Bey'le görüştüler. İstanbul'da ittifak yapalım diyorlar. İstanbul'da ittifak yapacaksa İYİ Parti ve Memleket partisi, 'Çok şaşıracaksınız' dediği aday bana göre Muharrem İnce'dir.”

Mehmet Sevigen

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