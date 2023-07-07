Meral Akşener zamlara tepki gösterdi! "Maaşlar daha yatmadan erimeye devam ediyor"

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla noter, pasaport ve vize harç ücretlerinde yüzde 50 artış yapıldı. 'Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' ise 20 bin TL oldu. Mal ve Hizmetlerde uygulanan Katma Değer Vergisi oranları da artırıldı. Yüzde 18 olan KDV yüzde 20’ye, yüzde 8 olarak uygulanan KDV ise yüzde 10’a çıkarıldı. Yaşanan bu gelişmeler siyasette de yankı buldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla zamlara tepki gösterdi.

"ADI KONMAMIŞ BİR IMF PROGRAMI"

Akşener paylaşımında "Memleketimizde adı konmamış bir IMF programı uygulanıyor. Her şeye gelen zamlarla maaşlar daha yatmadan erimeye devam ediyor. Bütçe açığını, tüm yükü milletin sırtına bindirerek kapatamazsınız. Kemer sıkılacaksa önce israfı, şatafatı bırakıp kendiniz kemer sıkın da görelim!" ifadelerini kullandı.