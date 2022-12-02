Merve Özkaynak'ın deneyip çok beğendiği o saç şekillendirici ve alternatifleri

Uzun süredir heyecanla beklenen, Dyson Airwrap muadili saç şekillendirici videosunu çeken Merve Özkaynak'ın paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü. Özkaynak, Dermasuction markalı saç şekillendirme cihazını detaylı olarak inceledi ve ürünü takipçilerine önerdi. Influencer'ın takipçileri de videodan sonra Dyson Airwrap'e alternatif olabilecek Dermasuction Saç Şekillendirme Seti gibi uygun fiyatlı saç şekillendiricileri araştırmaya başladı. Gelin, birbirinden pratik Dyson Airwrap alternatifi ürün önerilerini detaylı olarak inceleyelim.

Özenle geliştirilen bir seçenek: Dermasuction Saç Şekillendirme Seti Airwrap Complete

Saç şekillendirmeyi zahmetsiz hâle getirmeyi amaçlayan Dermasuction Saç Şekillendirme Seti Airwrap Complete, özel kutusuyla kolayca saklanabiliyor. Yüksek ısı yerine havayı bükerek saçı şekillendirdiği ve seramik plakaya sahip olduğu için saçlarda yanma ve kırılmayı engelliyor. Kurutma ve şekillendirme işlemlerini aynı anda yapabiliyor. Merve Özkaynak'ın deneyip çok beğendiği ürün, maksimum 120 derece sıcaklığa kadar ulaşabiliyor.

Dyson ve Dermasuction markalarının saç şekillendiricilerine alternatifler

1. Saçlarınızı özgür bırakın: Dempower Anti-Statik Etkili 5 Başlıklı Saç Şekillendirici Seti

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Merve Özkaynak'ın denediği saç şekillendiricinin muadili olan, saç kurutma ve şekillendirme için geliştirilen Dempower Anti-Statik Etkili 5 Başlıklı Saç Şekillendirici Seti, tüm saç tiplerine uyumlu olduğu için çok seviliyor. Orta, yüksek ve en yüksek sıcaklık olmak üzere üç farklı seçeneğe sahip olan ürünün set içeriğinde spiral tarak, üfleme fırçası, dönen fırça ve gerilim tarağı bulunuyor. Ürünün kablosu 360 derece dönebildiği için rahatça kullanım olanağı sunuyor.

2. Sırrı argan yağında: Philips BHA530/00 Saç Şekillendirici

Argan yağı enjekte edilmiş fırçasıyla öne çıkan Philips BHA530/00 Saç Şekillendirici, 1000 Watt çalışma gücüne sahip. Saçlara istenen hacmi ve şekli kolayca verebilmeyi sağlıyor. Kıvırcık bukleler ve dalgalı saçlar oluşturabilen ürün, aynı zamanda saçları düz hâle de getirebiliyor. Üstelik kurutma işlemi de yapıyor. Üç kademeli ısı ayarı, soğuk hava özelliği ve saç koruma teknolojisiyle bu ürün vazgeçilmeziniz olacak, bizden söylemesi.

3. Otomatik kapanma özelliği: Fakir Illusion Effect Elektrikli Saç Düzleştirici Fırça Violet

Geleneksel plakalı saç düzleştiricilerin yerini şimdilerde saç düzleştirici fırçalar almaya başladı. En beğenilen saç düzleştirici fırçalar arasında yer alan Fakir Illusion Effect Elektrikli Saç Düzleştirici Fırça Violet, saçlarınızı hızlı bir şekilde düzleştirmenizi sağlar. Sabahları günlük güzellik ritüelinizi hızlandırmanıza olanak tanıyan bu cihazla kurutma ve düzleştirme için tek adımda zahmetsiz güzelliğe ulaşabilirsiniz.

4. Çift yönlü kullanım: Remington 3'ü 1 Arada Curl & Straight İyonlu Şekillendirici

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Saçlarınızın şeklini gün boyu korumasını sağlayan ve elektriklenmesini önleyen Remington 3'ü 1 Arada Curl & Straight İyonlu Şekillendirici, iki farklı hız ve sıcaklık ayarına sahip. Saçı hızlıca kurutmak üzere geliştirilen daraltıcı başlık, sıcak hava üflemeli fırça ve sıcak hava üflemeli maşa; çift yönlü dönme hareketi sayesinde istenen doğrultuda kullanılabiliyor. Ayrıca ürünün soğuk hava üfleme fonksiyonu da bulunuyor.

5. Saçları hassas dokunuşlarla şekillendirir: Babyliss Brosse Rotatif Ionic Hava Üflemeli Saç Şekillendirici

Saçlarınızı yıpratmadan şekillendiren Babyliss Brosse Rotatif Ionic Hava Üflemeli Saç Şekillendirici, seramik kaplamasıyla uzun süre zarar görmeden kullanılabiliyor. 1000 Watt gücünde çalışıyor ve soğuk hava üfleme fonksiyonuna da sahip olduğu için farklı şekillerde kullanım imkânı sunuyor. Düzleştirme başlığı, termal fırçası, yumuşak kıl fırçası ve yoğunlaştırıcı başlığı ile saç şekillendirmeyi kolaylaştırıyor.

6. Pratikliğine hayran kalacaksınız: Arzum AR5036 Superstar Saç Düzleştirici Fırça

Her eve lazım olan Arzum AR5036 Superstar Saç Düzleştirici Fırça, saçlarınızı dakikalar içerisinde düzleştirmenizi yardımcı oluyor. Ürünün iyon teknolojisi sayesinde saçta statik elektrik yükü birikimini önleyen başlıkları, uzun süre kalıcı düz bir saç elde etmenizi sağlıyor. Üstün teknolojisi sayesinde saçı dolaştırmadan ve yıpratmadan şekillendiriyor. Saçlarınızın düzleşmesini ve kurumasını da çok daha kolay hâle getiriyor.

7. Keratin ve badem yağı mucizesi: Remington Keratin Protect Saç Şekillendirici

Keratin & badem yağı ile zenginleştirilmiş gelişmiş gövdesiyle saçlarınızı zarar vermeden şekillendiren Remington Keratin Protect Saç Şekillendirici, kısa sürede harikalar yaratıyor. Saç kurutma makinesi ve fırçaya ihtiyaç duymadan kuaförde fön çekilmiş gibi bir etki yaratan cihaz, doğal görünümlü ve hacimli saçlara sahip olmanızı sağlıyor. Ürünün soğuk hava üfleme fonksiyonuna da sahip olduğunu eklemeden geçmeyelim.

8. Sadece birkaç dakikada harikalar yaratır: Arzum Pro Hava Üflemeli Sac Şekillendirici

Kullanımı en kolay saç şekillendiricilerden olan Arzum Pro Hava Üflemeli Sac Şekillendirici, 2022 yılı için yeni geliştirilen setiyle sizleri kuaföre gitme zahmetinden kurtarıyor. 1200 Watt motor gücü, iki kademeli ısı ayarı ve iyon teknolojisiyle saçlarınıza dilediğiniz şekli kolayca verebilmenizi sağlıyor. 21 ve 40 milimetre çapında iki adet seramik kaplama fırçası bulunuyor.

9. Kolay kullanım avantajı: Hotoy 5'i 1 Arada Çok Fonksiyonlu Saç Şekillendirici

Günlük rutinlerinizin vazgeçilmezi olacak Hotoy 5'i 1 Arada Çok Fonksiyonlu Saç Şekillendirici, beş farklı değiştirilebilir aparata sahip. Saç düzleştirici fırçası yenilikçi havalandırma deliği ve yastık tasarımı sayesinde negatif iyonlar oluşturarak kıvrılmaları %30 azaltır ve hasar görmüş saçlara bakım yapar. İstenilen saç modelinin dakikalar içinde kolaylıkla yapılmasına olanak sağlayan cihaz; ergonomik tasarımı sayesinde ofiste, seyahatte, tatilde kullanılabilir.