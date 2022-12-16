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Mesajlarını paylaştı yorum yağdı... İmamoğlu'na verdiği atkı sosyal medyada gündem oldu! Meğer Akşener öncesinde o kıza...

16.12.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ile Saraçhane'de sahnedeyken yaptığı konuşma sosyal medyada olay oldu. Akşener, İmamoğlu'nun boynundaki atkıyı gösterip hikayesini anlattı. Bu konuşmanın ardından Twitter'da çok sayıda paylaşım geldi. Çünkü konuşmadan önce bir kullanıcı, arkadaşının Akşener'e atkısını İmamoğlu'na vermesi için verdiğini, karşılığında Akşener'in inci küpelerini hediye ettiğini; küpe ve mesaj görüntüsüyle yazmıştı. Bazı kullanıcılar bunun gerçek olmadığını iddia etmişti.

Mesajlarını paylaştı yorum yağdı... İmamoğlu'na verdiği atkı sosyal medyada gündem oldu! Meğer Akşener öncesinde o kıza...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saraçhane'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verdiği ve İmamoğlu'nun da boynunda olan atkının hikayesini anlattı. O anlar sosyal medyada gündem oldu. Çünkü bu an yaşanmadan önce bir kişi Twitter'da Akşener'e İmamoğlu'na verilmesi üzerine bir atkı verdiğini yazmış, o tweet kısa sürede gündem olurken bazı kişiler ise bunun gerçek olmadığını iddia etmişti. Akşener'in sahnede atkının hikayesini anlatmasıyla o anlar yeniden gündem oldu. İşte detaylar...

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"BU ATKININ HİKAYESİNİ PAYLAŞMAK İSTİYORUM"

Akşener, İmamoğlu ile birlikte Saraçhane'de sahnedeyken İmamoğlu'nun boynundaki atkıyı göstererek şu ifadeleri kullandı:

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"Bu atkının hikayesini sizle paylaşmak istiyorum. Dün buradan ayrıldık ve giderken, genç bir kızımız... Arabamın camını çaldı ve boynundan bu atkıyı çıkardı, dedi ki 'Ekrem Başkanıma vereceksin Meral Abla, onun için dua edeceğim.' Dolayısıyla bu atkı Kıymet'in atkısı. Kalbinden dualar eden gencecik bir kızımızın atkısı. Biliyorum ki Ekrem Başkan onu bir emanet gibi saklayacaktır."

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AKŞENER'İN KONUŞMASINDAN ÖNCE SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞTI

Sosyal medyada bir kullanıcı arkadaşının Akşener'e bir atkı verdiğini Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla anlatmıştı. Paylaşımına "Bugün arkadaşımın başına gelen o tatlı olay" notunu düşen kullanıcı, arkadaşıyla WhatsApp konuşmasını ve küpelerin fotoğrafını da eklemişti.

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WhatsApp konuşmasında şu detaylar yer alıyordu:

"Konuşma bitmişti. Arabaya binmişti Meral Akşener. Ben de yürüyordum. Arabasına rastladım. Cam açtı, 'gel bakayım' dedi. Gittim. Atkımı verdim, İmamoğlu'na verirsiniz diye. O da dur ben de sana bir şey vereyim dedi. İnci küpelerini verdi."

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DAHA ÖNCE DE İNCİ KÜPE HEDİYE ETMİŞTİ

Akşener'in daha önce de bir gence "İlk sevdiğin kıza hediye et" diyerek inci küpelerini kulağından çıkarıp verdiği anlara dair görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

Herkes bu kareyi konuşuyordu! İmamoğlu ve Akşener'in o görüntüleri paylaşıldı Herkes bu kareyi konuşuyordu! İmamoğlu ve Akşener'in o görüntüleri paylaşıldı

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Ekrem İmamoğlu Meral Akşener atkı küpe

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