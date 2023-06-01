Meta yeni sanal gerçeklik başlığı Meta Quest 3'ü tanıttı! Apple'dan önce mi davrandı?

Metaverse'e olan yatırımlarına devam eden Meta, yeni sanal gerçeklik başlığını duyurdu. CNBC'ye göre; Quest 3 adını taşıyan model, önceki model olan Quest 2'ye göre %40 daha ince ve önünde en az üç kamera bulunuyor gibi görünüyor.

QUEST 3'ÜN FİYATI...

Zuckerberg, Instagram'dan yaptığı videolu bir paylaşımda ise sonbaharda gelecek yeni başlığın fiyatının 499 dolardan başlayacağını belirtti.

Zuckerberg, söz konusu paylaşımda, başlığın yüksek çözünürlükte ve canlı renklerle görüntüler sunma yeteneğine de vurgu yaptı.

Paylaşımında Quest 3'ün Qualcomm’un Snapdragon yonga setine ev sahipliği yaptığını da bildiren Zuckerberg, daha fazla ayrıntının 27 Eylül'deki Connect konferansında paylaşılacağını söyledi.

Apple'ın ise önümüzdeki hafta düzenlenecek WWDC (Dünya Geliştiriciler Konferansı) etkinliği kapsamında VR başlığını duyurması bekleniyor.

