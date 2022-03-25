Metaverse için çarpıcı uyarı: "Hukuksal açıklar var, kaybetmeye hazır olmadığınız hiçbir şeyi asla riske atmayın"

Metaverse dünyasında hukuksal açıklar var diyerek uyarıda bulunan Makro Ekonomi Uzmanı Prof. Dr. Volkan Öngel, TÜSİAV (Türk Sanayici ve İş adamları Vakfı) tarafından düzenlenen ‘Metaverse Alternatif Dünya mı?’ başlıklı etkinliğe konuk oldu. TÜSİAV Mütevelli Heyeti Üyesi Semra Yağmur’un moderatörlüğünü yaptığı etkinlikte, TÜSİAV Yönetim Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak, Yönetim Kurulu Üyeleri Fisun Şener ve Cemil Sedefoğlu da konuşmacı olarak yer aldı.

“YENİ NORMALLER HAYATIMIZA GİRDİ”

Metaverse konusunda özellikle merak edilen konunun ‘ekonomik olarak fırsatlar için geç mi kalındığı’ olduğuna vurgu yapan Beykent Üniversitesi Öğr. Üyesi Makro Ekonomi Uzmanı Prof. Dr. Volkan Öngel, “Endüstri 4.0 ve Web 3.0 gibi isimlerle gelişen teknolojik yenilikler dünyası insanlığa, şirketlere; gelecekte insan hayatında fiziksel iş gücünün daha az yer alacağı, ışıksız fabrikalar, birbirleri ile konuşabilen yapay zekaya sahip makinelerin hâkim olacağı bir dünyayı son yıllarda katlanarak artan bir hızla getiriyor. Özellikle pandemi etkisi ile geçen son 2 yıl bizlere fiziksel dünyadan uzakta sosyalleşme, çalışma, öğrenme, eğlenme gibi etkinliklerin yapılabileceğini gösterdi ve “yeni normalleri” artık hepimizin hayatında her alanda yer alıyor” dedi.

“HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN KOŞARKEN DİKKATLİ OLUN”

Sanal bir platformdan bir NFT ya da arsa satın alarak herkesin zengin olma hayalini kurduğunu söyleyen Öngel, “Her ne kadar milyarlarca (hatta önümüzdeki on yılda trilyonlarca olacağı tahmin ediliyor) dolarlık bir ekonomiden bahsedilse de hayalimizin peşinden koşarken dikkatli olmak gerekli. Bir NFT ya da bir sanal arsa satın aldığınızda aslında yaptığınız temel olarak benzersiz dahi olsa birkaç byte büyüklüğünde dijital veri almaktan ibaret. Herhangi bir NFT unsurun değeri (fiyatı) belli değil, dolayısı ile burada bir farklılık, bir kulübe üyelik, diğerlerinde olmayana sahip olma belki de tek olma hissi ile satın alıyoruz ki bu işi çekici yapıyor” ifadelerini kullandı.

“KAYBETMEYE HAZIR OLMADIĞINIZ HİÇBİR ŞEYİ ASLA RİSKE ATMAYIN”

İleriye yönelik bir büyük kazanç hayali ile satın almanın yatırımı en çekici hale getiren unsur olduğunu belirten Öngel, “Unutulmaması gereken ise Metaverse dünyasında şu anda mülkiyet hakları, telif hakları gibi birçok hukuksal konunun hala açık olması; satın aldığınız dijital NFT’e olan ilginin azalması ya da bitmesi durumunda elinizde binlerce dolar yatırdığınız ama artık “0” dolar eden birkaç byte verinin kalabileceği riski. Bu sebeple Metaverse yatırımlarınızda özellikle dijital coin dünyasında çokça sarf edilen bir söz “kaybetmeye hazır olmadığınız hiçbir şeyi asla riske atmayın” sözünü aklımızdan çıkarmamak. Yatırımı yapıp, şanslı olmayı ve her gün daha çok insanın bizim elimizde olan dijital unsuru talep etmesini dilemek şu anda bu alandaki en makul strateji gibi gözüküyor” şeklinde konuştu. (DHA)

