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Meteoroloji'den kar, yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (21 Mart yurtta hava durumu)

21.03.2021 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 21 Mart verilerine göre Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar, Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den kar, yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (21 Mart yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Erzincan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar olmak üzere, Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve güney kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

HIZI 60 KM'YE ÇIKACAK

Rüzgarın güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların bugün Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklediğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

21 MART YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE 7°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 6°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 4°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 7°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR 4°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

İZMİR 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA 9°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ADANA 7°C, 21°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA 12°C, 20°C
Parçalı bulutlu

HATAY 9°C, 22°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA 5°C, 17°C
Parçalı bulutlu

ANKARA 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ÇANKIRI 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KONYA 2°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

BOLU 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DÜZCE 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KASTAMONU 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AMASYA 8°C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ARTVİN 3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 7°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM -4°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HAKKARİ 2°C, 10°C
Parçalı bulutlu

KARS -2°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN 0°C, 10°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR 3°C, 19°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 4°C, 19°C
Parçalı bulutlu

SİİRT 7°C, 17°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 6°C, 21°C
Parçalı bulutlu

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji yağmur İstanbul

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