Meteoroloji'den kar, yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (21 Mart yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Erzincan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar olmak üzere, Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının iç ve güney kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Yağışların bugün Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklediğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇANAKKALE 7°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 6°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ 4°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 7°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR 4°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
İZMİR 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA 9°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ADANA 7°C, 21°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 12°C, 20°C
Parçalı bulutlu
HATAY 9°C, 22°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 5°C, 17°C
Parçalı bulutlu
ANKARA 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ÇANKIRI 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ESKİŞEHİR 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KONYA 2°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
BOLU 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DÜZCE 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KASTAMONU 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK 6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AMASYA 8°C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ARTVİN 3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 7°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ERZURUM -4°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
HAKKARİ 2°C, 10°C
Parçalı bulutlu
KARS -2°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN 0°C, 10°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR 3°C, 19°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 4°C, 19°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 7°C, 17°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 6°C, 21°C
Parçalı bulutlu