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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 15 il için yağış uyarısı! "Kuvvetli olacak"

09.04.2023 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye yeni haftaya girerken, ülke genelinde hava durumunun nasıl olacağı merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren azalacağı bildirildi. Sağanak yağışın ise perşembe gününe kadar etkili olacağı duyurulurken, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı beklendiği açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 15 il için yağış uyarısı! "Kuvvetli olacak"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni haftanın hava tahminlerini paylaştı. MGM'den yapılan açıklamaya göre, ülke genelinin çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bildirildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Tekirdağ, Muğla, Aksaray, Nevşehir, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Muş, Bitlis, Hakkari ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiği açıklandı.

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HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR

Bu akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinin düşmesi, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğu kesimleri ile Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimleri ile Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz’de toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzeybatı kesimleri ile Aksaray ve Nevşehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu, Düzce, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

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meteoroloji sağanak

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