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Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (Kar, İstanbul'u ne zaman terk edecek?)

16.02.2021 09:29 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (Kar, İstanbul'u ne zaman terk edecek?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Şubat verilerine göre İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Giresun, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar, Akdeniz kıyıları ile Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur bekleniyor. İstanbul'da da bugün aralıklarla kar yağışı beklenirken yağışlı havanın çarşamba gününden sonra kenti terk etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun yağış alan kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Giresun, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar, Akdeniz kıyıları ile Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor. Marmara bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HIZI 100 KM'YE ÇIKACAK

Hava sıcaklığının İç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu, doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'da kuvvetli (40-80 km/sa), Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Kar yağışının, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Giresun, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun şekilde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞMUR UYARISI

Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KAR YAĞIŞI İSTANBUL'U NE ZAMAN TERK EDECEK?

Son günlerde İstanbul'da etkili olan kar yağışının çarşamba gününden sonra kenti terk etmesi bekleniyor.

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2

3

4

5

16 ŞUBAT 2021 YURTTA HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 2°C
Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, -1°C
Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 1°C
Çok bulutlu, yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

A.KARAHİSAR °C, -4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DENİZLİ °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

İZMİR °C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

MANİSA °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ADANA °C, 14°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 13°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, -2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ANKARA -5°C, -3°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ÇANKIRI -6°C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ESKİŞEHİR -6°C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KONYA -4°C, -1°C
Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

AMASYA °C, -1°C
Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

RİZE °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 2°C
Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZİNCAN °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

ERZURUM °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

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7

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9

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