Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (Kar, İstanbul'u ne zaman terk edecek?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun yağış alan kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Giresun, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar, Akdeniz kıyıları ile Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor. Marmara bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığının İç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu, doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'da kuvvetli (40-80 km/sa), Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Kar yağışının, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Giresun, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun şekilde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Son günlerde İstanbul'da etkili olan kar yağışının çarşamba gününden sonra kenti terk etmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 2°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KIRKLARELİ °C, -1°C
Çok bulutlu
KOCAELİ °C, 1°C
Çok bulutlu, yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
A.KARAHİSAR °C, -4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DENİZLİ °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
İZMİR °C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
MANİSA °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ADANA °C, 14°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 13°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, -2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ANKARA -5°C, -3°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
ÇANKIRI -6°C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ESKİŞEHİR -6°C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KONYA -4°C, -1°C
Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DÜZCE °C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KASTAMONU °C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
AMASYA °C, -1°C
Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
RİZE °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 2°C
Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
TRABZON °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ERZİNCAN °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
ERZURUM °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu